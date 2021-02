Burgemeester Steenwijkerland over druk schaatsweekend: 'Ze hebben drie, vier dagen lucht gehad'

"De mensen hebben drie, vier dagen lucht gehad. Nu kunnen ze er de komende maanden weer een beetje beter tegen. Want laten we wel wezen, we hebben nog wel en uitdaging." Dat zei burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland in een terugblik op de afgelopen schaatsdagen.

Bats heeft nog niet op een rijtje hoeveel mensen er zijn geweest om in zijn waterrijke gemeente te komen schaatsen. "Daar hopen we de komende dagen meer duidelijkheid over te krijgen. Wel blijkt uit allerlei tellingen, scans en fotomateriaal dat het autoverkeer fors was. Hier en daar zelfs een verdubbeling van het aantal op drukke punten in de zomer."

'Goed gewerkt'

Wat dat laatste betreft doelt Bats dan met name op de situatie in en rond Giethoorn. "We werken nu met een dynamisch verkeerssysteem en dat heeft goed gewerkt de afgelopen dagen. Op de momenten dat het nodig was konden we ingrijpen", aldus de burgemeester. Dat resulteerde onder meer zaterdag in het afsluiten van toegangswegen naar Belt-Schutsloot en zondag rond Kalenberg. "Met dat systeem konden we allemaal goed zien wat waar nodig was."

Bats realiseert zich dat zijn oproep eerder vorige week om toch vooral niet massaal naar Steenwijkerland te komen niet door iedereen opgevolgd zou worden. "Daar zijn we toch Nederlanders voor, we zij wat tegendraads. Sneeuw en ijs maken nu eenmaal bij veel van ons wat los. Zeg maar dat andere virus. Maar we moeten nog steeds rekening houden met de regels en dat is over het algemeen wel goed gegaan."

'Nauwelijks boetes'

Volgens Bats heeft een grote meerderheid van het schaatspubliek zich aan de coronaregels gehouden. "Natuurlijk zie je soms wel mensen in wat grotere groepen, maar het is een groot gebied hè. We hebben wel gewaarschuwd, maar boetes zijn er nauwelijks uitgedeeld. Al met al was het toch wel een heel mooi weekend", besluit de burgemeester van Steenwijkerland.