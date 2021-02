Raad Dalfsen akkoord met verlengden van voorkeursrecht gebied Dalfsen West

De bedoeling van dit besluit is te zorgen dat speculanten daar geen gronden kunnen opkopen en op die manier de grondprijs kunnen opdrijven. De gemeente heeft nu de regie in handen over dit gebied. Duidelijk werd ook dat de definitieve keuzes in welke richting de gemeente Dalfsen gaat uitbreiden in mei weer aan de orde komen bij de behandeling van de omgevingsvisie. In eerste instantie waren de twee coalitiepartijen Gemeentebelangen en CDA al voor het besluit; maandag sloot de fractie van de ChristenUnie zich hier bij aan. Daarbij werd benadrukt dat alleen ingestemd wordt omdat het gaat over de voorkeurrechten. De meningen over waar woningbouw voor de komende dertig jaar in Dalfsen moet plaatsvinden zijn verschillend.

Jongeren en starters

Ben Schrijver van D66 wil het platteland in ere houden en niet op offeren aan woningbouw. Hij staat met dit standpunt duidelijk alleen. Leander Broere (PvdA) benadrukte nogmaals het belang van meer woningen met name voor jongeren en starters. Dalfsen is een van de weinige gemeenten waar het aantal inwoners groeit. Bert Ruitenberg (CDA) stelde dat het niet om een keuze noord of west gaat, maar om verlenging van het voorkeursrecht. De keuze waar de raadsleden uiteindelijk voor kiezen moet via duidelijke en transparante informatie plaatsvinden waarbij ook de bouw van het aantal woningen die gerealiseerd kunnen worden belangrijk is. Ook de verkeersafwikkeling speelt daarbij een belangrijke rol. Verder speelt de grondprijs voor de toekomstige bouwers een rol, die moet voor deze groepen acceptabel en betaalbaar zijn.