Eigenaren afgebrand restaurant Geesteren: 'Geen woorden voor'

De brand brak uit in het eetgedeelte restaurant, niet veel later stond het hele pand in brand. "Geen woorden voor", gaat het statement verder. "Wij willen jullie alvast bedanken voor de steun in deze moeilijke tijd."

Beste gasten, We zijn aangeslagen van wat er afgelopen nacht is gebeurd. Geen woorden voor. Wij willen jullie alvast bedanken voor de steun in deze moeilijke tijd. Jivar , Emma Personeel de Kruidentuin Posted by Bistro de Kruidentuin on Tuesday, February 16, 2021

Inwoners Geesteren geschokt

Ook inwoners van het Twentse dorp reageren geschokt. "Als je het zo ziet is het gewoon zonde". Inwoners van Geesteren zijn geschokt nadat vanmorgen restaurant De Kruidentuin afbrandde. De brand brak uit in het eetgedeelte restaurant, niet veel later stond het hele pand in brand.

Het was een populaire zaak in de regio. "Ze kwamen toch wel van ver weg om hier een hapje te eten", zegt een man die op nog geen vijftig meter van het restaurant woont.

De brand trok niet veel bekijks van mensen uit het dorp. De brandweer sloot meteen een groot stuk rondom het pand af. "Ik had zelf helemaal niets vernomen van de brand. Toen belde mijn moeder. Dan loop je toch even naar buiten, maar het meeste was al weg. Dan schrik je toch goed wakker."

'Zuur in deze tijd'

Ook de vrouw van het tankstation, tegenover het restaurant, reageert geschokt. "Iedereen kent het 'Kruidentuintje'. Het is wel een betekenisvolle plek hier." Het restaurant staat naast de rotonde van een doorgaande weg.

"Ik vind het heel erg voor de eigenaar en de mensen die er werken", zegt ze. "Ze konden het in deze tijd met het afhalen het goed regelen, en dan krijg je dit eroverheen. Dat is niet leuk natuurlijk."

Daar sluit de man zich bij aan. "Dat is gewoon heel zuur in deze tijd."