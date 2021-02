Dorrit de Jong (GroenLinks) benoemd als wethouder Zwolle na stemmen in de stemstraat

De 33-jarige Dorrit de Jong is vanavond benoemd tot wethouder van Zwolle. Namens GroenLinks neemt ze de plaats in van Klaas Sloots, die burgemeester van Stadskanaal is geworden.

De benoeming ging heel anders dan gebruikelijk. Want de 39 raadsleden -die toch hun stem moesten uitbrengen- zaten thuis voor de digitale raadsvergadering. Voor het stemmen moesten ze letterlijk hun gezicht laten zien en dus kwamen ze per fiets, per auto of lopend naar het stadhuis. Ze konden vanuit de auto stemmen aan de ene kant van de straat, of aan een statafel aan de andere kant.

Hoeveel stemmen ze achter zich kreeg blijft onbekend, want het stemmen was geheim. Wel heeft ze een jaar ontheffing gekregen voor het niet wonen in Zwolle.

Hiervoor was De Jong politiek secretaris en beleidsmedewerker op sociale portefeuilles bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks in Den Haag. Daarnaast was zij gemeenteraadslid in Amsterdam.