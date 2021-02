Marie Ceciel uit Zwolle kreeg een nieuwe nier: "Praat over orgaandonatie"

In januari 2020 deed nierpatiënte Marie Ceciel Lenselink uit Zwolle een emotionele en dringende oproep: "Praat met elkaar over orgaandonatie." Hoe is het nu een jaar later met haar?

Met het filmpje vroeg Marie Ceciel aandacht voor orgaandonatie. "Ik vraag niet om een nier, maar om een minuutje van je tijd. Praat met elkaar of je wel of geen donor wilt zijn. Want jij kunt het verschil maken."

Hoe het met haar gaat? "Goed", lacht ze. "Ik heb op 2 januari een nieuwe nier gekregen en het gaat heel goed."

De nieraandoening bij Marie Ceciel werd bij toeval ontdekt. Ze moest gelijk aan de dialyse. Dat heeft ze twee jaar en vier maanden gedaan. "Drie keer in de week ging ik naar het ziekenhuis. Ik dialyseerde 's avonds. Van slapen kwam vaak niet veel terecht. Want de dialyseapparatuur maakt wel geluid."

Vrijheid teruggekregen

Nu hoeft ze er niet meer naar toe. "Ik heb mijn vrijheid teruggekregen", zegt de Zwolse. "Ik kan gewoon weg, zonder dat ik rekening moet houden met de vraag waar ik kan dialyseren."

Marie Ceciel gold als een gezonde nierpatient, "Ik kon wel twintig kilometer wandelen." Toch was haar nierfunctie bijna compleet weg. "Het klinkt misschien raar, maar mijn urine heeft weer geur en kleur. Dat had het nooit. De nieuwe nier voert de afvalstoffen goed af."

Ze is haar donor heel erg dankbaar. "Ik weet niets van hem. of haar. Alleen dat de leegwijze van die persoon ongeveer overeen komt en dat het iemand is met een laag BMI."

Ga het gesprek aan

Ze begrijpt wel dat mensen het moeilijk vinden om het gesprek over donorschap aan te gaan. "Toch is het heel belangrijk om er met elkaar over te praten. Mocht je ooit voor de keuze komen te staan dat een arts je de vraag voorlegt, dan weet je wat de ander zou hebben gewild."