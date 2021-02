Lokale coöperatie wil naast Vollenhove ook een zonnepark realiseren bij Blokzijl

Het park is gepland bij het bestaande industrieterrein. De coöperatie en energiebedrijf Falck Renewables onderzoeken de mogelijkheden om dit project vorm te geven. Hoe groot het zonnepark zou moeten worden is in deze fase nog niet duidelijk.

Passen in omgeving

Inmiddels zijn er met enkele grondeigenaren afspraken gemaakt om gebruik te maken van hun land. "Hoe meer hectares ontwikkeld kunnen worden, hoe meer we kunnen investeren in Blokzijl, maar de omvang van het project moet uiteraard wel passen in de omgeving", zegt Hennie Luten, de woordvoerster van Steenergie. "We gaan de komende weken inwoners schriftelijk informeren en bevragen via een enquête."

"We zetten in op een perceel, aansluitend op het bedrijventerrein van Blokzijl, een locatie waarvan de gemeente heeft aangegeven dat er mogelijkheden liggen. We hebben daarbij, ondanks de beperkingen die er zijn op het elektriciteitsnetwerk, de zekerheid voor aansluiting op het net en daarmee teruglevering van de opgewekte stroom. We willen gaan werken aan de landschappelijke inpassing en gaan daarover in gesprek met omwonenden", zegt Luten.

Vollenhove

Het is het tweede initiatief waarbij de lokale coöperatie Steenergie is betrokken in de gemeente Steenwijkerland. Ze wil samen met ontwikkelaar Solarfields ook in de Bentpolder bij Vollenhove een zonneveld realiseren. Het gaat hier om ongeveer 11,4 hectare. De lokale Coöperatie Steenergie wordt voor de helft eigenaar.

Dat plan in Vollenhove stuit op verzet. Er is een petitie opgestart tegen de realisatie van het zonnepark.