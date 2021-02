Wasstraten maken zich op voor topdrukte

"We verwachten vanaf morgen dat het heel erg druk gaat worden", zegt Gerrit Middendorp, eigenaar van Autowas-Centrum Raalte. "Zodra de sneeuw weg is, nemen veel mensen het besluit om de auto te wassen. Die zit nu natuurlijk helemaal onder de pekel en andere viezigheid."

Met de auto door de wasstraat, Middendorp legt uit waarom het belangrijk is. (Tekst gaat verder onder de video)

Schade door pekel

Naast dat we graag in een schone en glimmende auto rijden, is het ook belangrijk om de auto juist nu te wassen. Middendorp: "De pekel die van de weg op en onder de auto terecht komt, kan schade aanrichten. Pekel is natuurlijk nooit bevorderlijk voor de lak en de bodemplaat, maar zeker als je al schade hebt door bijvoorbeeld steenslag moet het gewoon van de auto af."

Daarnaast kan pekel de rubberen onderdelen van je auto sneller laten slijten en ook de velgen hebben het zwaar te verduren.

Klaar voor drukte

Maar wat is nou het goede moment om de auto te laten wassen? "Dat is voor iedereen verschillend. De één wast z'n auto elke week terwijl de ander er niet zoveel om geeft. Om de pekel er af te wassen kan dat vanaf vandaag prima, de sneeuw en de meeste rotzooi zijn van de weg."

In Raalte zijn ze er in ieder geval klaar voor. "We hebben het één en ander net vernieuwd, dus laat de mensen maar komen", sluit Middendorp af.

