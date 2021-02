Enschedese Jacky heeft een kapsalon in Duitsland, maar roept Nederlanders op: "Blijf bij je eigen kapper"

De Duitse kappers weten al enkele weken dat ze vanaf 1 maart weer open mogen. Hun Nederlandse collega's hebben nog geen datum te horen gekregen van het kabinet. Nederlanders die van hun coronakapsel af willen, zijn vanaf 1 maart ook welkom in de Duitse salons, zo werd gisteren bekend.

"Kappersbezoek niet langer dan 24 uur"

Een woordvoerder van het ministerie van Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen liet aan Omroep Gelderland weten: "Er is geen probleem als het kappersbezoek niet langer dan 24 uur duurt." In België, waar de kappers sinds afgelopen weekend weer open zijn, worden Nederlanders juist zoveel mogelijke geweerd om grenstoerisme tegen te gaan.

De Enschedese Jacky van de gelijknamige kapsalon in Epe is sowieso niet van plan extra reclame te maken in Twente. "Dat vind ik in deze tijd echt niet kunnen. Ik verwacht dat Nederlandse kapsalons ook snel weer open mogen, laat de mensen daar alsjeblieft op wachten. Uiteraard zijn ze hier in Duitsland ook altijd welkom, maar denk aan je eigen kapper, die heeft je steun heel hard nodig."

"Op 3 maart weer open"

Kapper Marijn Smelt, eigenaar van vier Twentse kapperszaken, is optimistisch over de heropening van zijn kapsalons. "Op 3 maart gaan we weer open", zegt hij resoluut vanuit zijn vernieuwde zaak in Vriezenveen. "Je ziet dat de kapsalons in België afgelopen zaterdag open zijn gegaan, op 1 maart volgt Duitsland, dan verwachten wij dat we op 3 maart zeker ook open mogen."

Kapper Marijn Smelt heeft al zijn salons opgefrist en is klaar om te heropenen (Foto: RTV Oost)

Smelt vreest niet dat klanten de grens over gaan voor een knipbeurt. "Wij verwachten loyaliteit van onze trouwe klanten en denken dat ze wel een aantal dagen extra kunnen wachten. Ik verwacht echt dat we 3 maart weer open mogen. We hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen om besmettingen in de salons te voorkomen. We kregen voordat we dicht moesten zelfs een compliment van de regering dat er zo weinig besmettingen vanuit een kapsalon kwamen."

Nog geen steunmaatregelen

Van de steunmaatregelen van het kabinet heeft Smelt nog geen cent gezien, terwijl hij wel dertig man personeel in dienst heeft en al twee maanden geen inkomsten heeft. "Gisteren is het loket voor steun opengegaan", vertelt Smelt. "Ik heb het meerdere keren geprobeerd, maar er is niet door te komen. Ik blijf het maar proberen. Maar de vergoeding is sowieso een druppel op een gloeiende plaat. We staan nu echt te popelen om weer vol gas te kunnen knippen."