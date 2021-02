Achttien jaar cel en tbs voor Hengelose kerstmoord Chantal de Vries

De 28-jarige Wim V. is vandaag in de spraakmakende Hengelose kerstmoord veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht bewezen dat V. de even oude Chantal de Vries met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd. Dat V. ontkent dat hij een plan had beraamd, noemt de rechtbank ongeloofwaardig: "Dat kan onder meer worden afgeleid uit V.'s tegenstrijdige verklaringen. Hij heeft doelbewust gehandeld."

Chantal de Vries werd in de kerstnacht van 2019 op een parkeerplaats met zeven messteken om het leven gebracht. Tegen verdachte Wim V. werd een maand geleden achttien jaar cel en tbs geëist. Volgens de openbaar aanklager was Chantal "ten prooi gevallen aan een roofdier in de nacht." Wim V. heeft bekend dat hij de jonge vrouw heeft gestoken, maar zegt zich verder weinig meer te herinneren.

Moordplan

Chantal de Vries was die nacht op weg naar huis, na een lange avond werken in een café. Bij haar auto werd ze zeven keer gestoken. Haar gegil is vastgelegd met een videodeurbel. Op andere beelden is te zien dat de verdachte haar voor de moord zo'n zeven minuten heeft achtervolgd in het centrum.

Betrapt

Nadat de verdachte Chantal had doodgestoken, werd hij betrapt door een voorbijganger. Die zag dat de verdachte boven op Chantal zat, wiens broek naar beneden was getrokken. Toen de voorbijganger de vrouw probeerde te redden, is de verdachte hem aangevlogen. Met zijn duimen drukte hij de ogen in de kassen van de getuige. Met zijn actie heeft de voorbijganger verkrachting van het slachtoffer mogelijk nog weten te voorkomen.

Kinderporno

Ook werd V. veroordeeld voor de kinderporno die hij in zijn bezit had. Tijdens de rechtszaak viel op dat V. zich bij vlagen drukker leek te maken om de verboden beelden die bij hem thuis werden ontdekt dan de moord op Chantal. Over het doodsteken van Chantal wilde hij af en toe nog wel wat kwijt, maar zodra de kinderporno ter sprake kwam, zweeg V. in alle toonaarden.

De rechtbank oordeelt dat V. alle tijd had zich te bedenken, maar dat hij zijn moordplan heeft doorgezet. "Hij had daarvoor zeven minuten de tijd." Ook uit het feit dat het mes met twee handen moest worden opengeklapt, concludeert de rechtbank dat V. een vooropgezet plan had.

Na het misdrijf heeft hij bovendien geprobeerd de bewijzen te doen verdwijnen door het wapen en zijn kleding weg te gooien.

Geheugenverlies

De rechtbank rekent V. extra zwaar aan dat hij nooit openheid van zaken heeft gegeven en de nabestaanden achterlaat met vragen. Daarbij beriep V. zich op geheugenverlies, maar volgens de rechtbank hebben onderzoekers geen geheugenproblemen kunnen vaststellen.

Juist omdat V. geen enkel motief had, vindt de rechtbank dat de maatschappij tegen dit extreem agressieve gedrag beschermd moet worden. Daarbij refereerde de rechtbank ook nog aan de geweldsuitbarstingen van V. tijdens de rechtszaal.

Stoornis

Specialisten concluderen dat er wel een stoornis moet zijn bij Wim V., gezien zijn problematische jeugd en oude psychische rapporten. "Het is een solistische man met beperkte sociale vaardigheden. Bij conflicten reageert hij explosief." Recent psychisch onderzoek bij het Pieter Baan Centrum heeft hij gefrustreerd door vragenlijsten expres verkeerd in te vullen. Het opgestelde rapport is daardoor niet bruikbaar.

Ook moet V. een schadevergoeding van meer dan een halve ton betalen aan de familie van Chantal.

V. werd bij verstek veroordeeld. Hij was zelf niet komen opdagen tijdens de rechtszaak.