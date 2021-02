Enschedese burgemeester Van Veldhuizen na coronabesmetting volgende maand weer aan het werk

Half november werd duidelijk dat Van Veldhuizen nog wel even uit de running zou zijn. Henk Jan Meijer nam zijn taken over. Tot en met 14 maart blijft Meijer aan als waarnemend burgemeester in Enschede, een dag later pakt Van Veldhuizen het werk weer op.

Volgens de gemeente is Van Veldhuizen weer voldoende hersteld. Met de gemeenteraad wordt overlegd welke taken het belangrijkste zijn om direct op te pakken.

Snel achteruit

Van Veldhuizen kreeg eind oktober corona. Zijn toestand ging snel achteruit, waarna hij in het ziekenhuis werd opgenomen. In november schreef de burgemeester in een open brief hoe hij het coronavirus ervoer.

"Vijf dagen 40 graden koorts. Ik voel hoe ik aan mijzelf ontglip, los moet laten, af moet haken en dat nog steeds absoluut niet wil."