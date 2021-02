Kwetsbare vrouwen moesten 24/7 beschikbaar zijn voor seksklanten; OM eist jaren cel

De zaak speelde in 2019 in hotels en woningen door het hele land. Op 8 augustus 2019 wist het 24-jarige slachtoffer vanuit een bed & breakfast in Zwolle te ontkomen. Overstuur vroeg ze in een winkel om hulp. Bij de politie vertelde ze over een andere vrouw van wie ze wist dat ze in dezelfde omstandigheden verkeerde.

In september 2019 is ook namens deze vrouw aangifte gedaan. Daarop zijn in mei en juni 2020 vijf verdachten aangehouden.

Eis

De officier van justitie eiste celstraffen van zes jaar tegen een 35-jarige man (met onbekende woonplaats) en vijf jaar tegen een 24-jarige man uit Eindhoven. Volgens een van de slachtoffers moet de 35-jarige worden gezien als de hoofdverdachte, de andere als zijn rechterhand.

Behalve van mensenhandel worden ze verdacht van misbruik van biometrische gegevens en oplichting van hotels. De hoofdverdachte is ook verduistering ten laste gelegd. Hij zou een auto die is gebruikt voor het vervoeren van de vrouwen na afloop van de huurperiode niet meer hebben teruggebracht.

'Beveiliging'

Tegen twee andere verdachten, een 39-jarige man uit Arnhem en een 43-jarige man uit Tiel, werd respectievelijk drie en twee jaar cel geëist. De officier stelde dat er sprake is van “nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten, zodanig dat zij allen als medeplegers van mensenhandel moeten worden aangemerkt.”

De strafeisen zijn lager omdat de rollen van het tweede duo kleiner waren. Zo wordt de 43-jarige alleen verdacht van seksuele uitbuiting van één van de twee vrouwen en had hij daarin volgens het OM geen initiërende of sturende rol. De 39-jarige man uit Arnhem zou de taak hebben gehad haar “te beveiligen”.

Een vijfde verdachte in deze zaak moet zich op een later tijdstip verantwoorden voor de politierechter.

Datingsite

De 24-jarige vrouw zou de 35-jarige verdachte hebben leren kennen via een datingsite. Hij zou haar werk hebben aangeboden in de prostitutie. Zij - verliefd op hem - ging daar op in. De afspraak was dat ze een deel van de opbrengst zou krijgen en dat ze zou kunnen stoppen wanneer ze maar wilde.

Na een maand bleek dat al het verdiende geld door de verdachten werd ingehouden. Op het moment dat ze aangaf dat ze wilde stoppen, veranderde het gedrag van de verdachten, schetste de officier tijdens de zitting.

Toen zouden de mannen hebben geëist dat de vrouw de gemaakte kosten voor de hotels zou terugbetalen. Ze moest elke dag beschikbaar zijn voor klanten, en minimaal 800 euro per dag verdienen. Er werd voor haar bepaald wie haar klanten waren, en hoe en wanneer ze haar werk moest doen, volgens de officier. Ze zou zijn bedreigd en mishandeld. Er zijn appberichten waaruit duidelijk blijkt dat ze niet vrij was om te gaan en staan waar ze wilde.

Werken als prostituee

In een soortgelijke situatie zou ook het 43-jarige slachtoffer hebben verkeerd. Zij leerde tijdens haar verblijf in een opvanglocatie in Arnhem een van de medeverdachten kennen die haar in contact bracht met de twee mannen die deze maandag terecht stonden. Ze ging voor hen werken als prostituee. Van de verdiensten ontving ze niets.

Volgens de officier moest de vrouw seksuele handelingen verrichten die ze niet wilde. Uit angst voor mishandeling en bedreiging bleef zij het werk doen. De verdachten voorzagen haar zo nu en dan van drugs, waar ze afhankelijk van was.

Handelswaar

De officier sprak over “seksuele uitbuiting van de buitencategorie”, enkel te bestraffen met onvoorwaardelijk celstraffen. “Er is herhaaldelijk en stelselmatig een flagrante en diepe inbreuk gemaakt op de menselijke waardigheid van beide slachtoffers. Zij waren handelswaar voor deze verdachten en zo werden zij ook behandeld. Beide slachtoffers waren, gelet op hun kwetsbaarheid, een gemakkelijke prooi voor verdachten. Zij waren niet tegen hen opgewassen en daarvan is op grove wijze misbruik gemaakt. Verdachten hebben enkel rekening gehouden met hun eigen persoonlijke behoeften en financieel gewin.”