Actiegroep Hoog Overijssel ageert tegen vergunning procedure Lelystad Airport; "Opnieuw ergerlijk staaltje salami politiek van de overheid"

Actiegroep Hoog Overijssel ergert zich aan de nieuwste stap in het inmiddels omvangrijke dossier rond de voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil Lelystad Airport een vergunning geven voor 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar voor groot luchtverkeer. Het vergunningsvoorstel ligt vanaf vandaag ter inzage, bezwaarmakers hebben zes weken de tijd om erop te reageren.

Er is landelijk al jaren veel weerstand tegen de uitbreiding van het vliegveld, ook in Overijssel. Omwonenden zijn bang voor geluidoverlast en verstoring van de Overijsselse natuurgebieden, omdat bij de uitbreiding van Lelystad Airport vliegroutes niet alleen over bewoond gebied maar ook over de kwetsbare (natura 2000) gebieden in Overijssel gaan.

De aanvraag van de zogenoemde natuurvergunning door de leiding van het Lelystad Airport, die vanaf vandaag ter inzage ligt voor eventuele bezwaarmakers, valt in principe onder de normale procedure maar ligt door eerdere ontwikkelingen bij tegenstanders van het vliegveld erg gevoelig.

Juridische zoektocht

Zo ook bij de woordvoerder Leon Adegeest van de actiegroep Hoog Overijssel, een organisatie van verontruste inwoners in Overijssel, die zich van meet af aan hebben verzet tegen de openstelling van Lelystad Airport.

"Het is opnieuw een sterk staaltje salamipolitiek van de overheid" zegt Adegeest. Hij moet de vergunningsaanvraag nog grondig bestuderen maar meent op voorhand dat de aanvraag voor de natuurvergunning voor slechts 10.000 vliegbewegingen een manier is om de strenge stikstof emissienormen voor natura 2000 gebieden te omzeilen.

"We zullen juridisch gaan uitzoeken of dat zomaar kan. Kun je de aanvraag voor de natuurvergunning voor de uitbreiding van het vliegveld, waarvan in de Milieu Effect Rapportage gezegd is dat het op termijn om 45000 vliegbewegingen per jaar gaat, opsplitsen in een vergunning voor in eerste instantie slechts 10.000 vluchten? Waarna ongetwijfeld later de vergunningsaanvragen voor de resterende 35.000 vluchten gaan volgen? We weten nog niet of dat zomaar kan en mag" zegt Adegeest

Het betreft daarmee ook slechts een deel van de vergunning die eerder ten onrechte niet is aangevraagd, omdat er in de Milieueffectrapportage met foutieve stikstof waardes is gegoocheld.

Dat is door het RIVM in maart 2020 ook vast gesteld, en toegegeven door de overheid waardoor de officiële opening van de uitbreiding van Lelystad Airport met een jaar is uitgesteld naar nu november 2021.

Uit de milieueffectrapportage (MER) bleek toen dat de stikstofuitstoot voor zo'n 45000 vluchten per jaar zo laag was dat een natuur vergunning niet nodig zou zijn. Daarmee zou het vliegveld de vrije hand hebben gehad om de uitbreiding door te zetten.

Daarin is het ministerie inmiddels keihard teruggefloten. Uit het onderzoek van onder andere het RIVM blijkt dat voor de uitkomsten van de rapportage verkeerde en onvolledige gegevens zijn gebruikt. De vergunning moet terdege wel worden aangevraagd. "Tegen het gebruik van de foutieve stikstofwaardes hebbn we in juni vorig jaar ook aangifte gedaan, of het Openbaar Ministerie die aangifte in behaneling neemt is nog steeds niet duidelijk", aldus Adegeest

Salami politiek

"Door de aanvraag nu in gedeeltes te doen, in partjes van 10.000, hoopt de overheid mijn inziens dat de vergunning aan de strenge emissie en stikstofregels voldoet" zegt de getergde woordvoerder van de actie groepering Hoog Overijssel.

Het is volgens hem een duidelijke poging van de overheid om de vergunningprocedure er toch door te drukken. De emissiewaarden zullen met 10.000 vluchten naar beneden toe bijgesteld worden, waardoor de vergunningaanvraag kans van slagen heeft.

"Een sterk staaltje salami politiek, want ondanks de vele protesten uit het land, de afname van vluchten op Schiphol, is alles er nog steeds op gericht om Lelystad Airport kostte wat kost te openen."

"Ik vraag me echt hardop af wat daar allemaal achter zit. Waarom heeft Schiphol behoefte aan een overloop vliegveld in Lelystad? uit alles blijkt namelijk dat het vliegverkeer op Schiphol, mede onder druk van de corona pandemie, sterk is afgenomen. Waarom wil de overheid ondanks alle bezwaren doorgaan met de plannen? Ik denk dat eerder gemaakte afspraken en belangen vanuit het bedrijfsleven een enorme rol spelen. Als de uitbreiding van Lelystad Airport niet doorgaat dan zou dat weleens enorme schadeclaims kunnen gaan opleveren", aldus Adegeest.

Bezwaren en Zienswijzen

In januari heeft de Tweede Kamer de uitbreiding van het vliegveld als een controversieel onderwerp aangemerkt. En dat betekent dat een demissionair kabinet, zoals het op dit moment is, geen beslissing over de openstelling gaat nemen. Daarmee is het hete hangijzer is doorgeschoven naar het volgende te vormen kabinet. Terwijl de procedures, waaronder de aanvraag voor natuurvergunning, wel gewoon doorlopen.

De actiegroep Hoog Overijssel is op haar hoed en zal de komende zes weken alle zeilen gaan bijzetten om de afgifte van de natuurvergunning tegen te houden.

" We zullen daarin gaan optrekken met andere belangengroeperingen die zich focussen op de aanvraag voor andere vliegvelden, waaronder Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. We zullen onze acties coördineren en in de nog in te dienen bezwaarschriften (zienswijzen) gebruik gaan maken van elkaars expertise. We zullen daarbij niet schromen om juridische bijstand in te schakelen want de kans is levensgroot dat we in een juridisch mijnenveld terecht gaan komen", aldus de woordvoerder van e actiegroep Hoog Overijssel. De vergunning voor Lelystad Airport ligt vanaf vandaag ter inzage, bezwaarmakers en andere belanghebbenden hebben tot en met 29 maart de mogelijkheid om officiële zienswijzen - bezwaren - in te dienen.