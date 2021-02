Eigenaar afgebrand restaurant: "Wat er ook gebeurt, er komt een nieuwe Kruidentuin"

"Ik werk al zo'n vijftien jaar met hem samen, eerst in Borne en nu in Geesteren. Het is verschrikkelijk, hij is aangeslagen. Het is een enorme klap voor hem." Jivar Misakian heeft het afgelopen coronajaar niet stilgezeten. Hij deed wat meer horecaondernemers het afgelopen jaar hebben gedaan, ondanks corona investeren in hun bedrijf. "Alles is vernieuwd", vertelt Lindsey. "De keuken is vernieuwd, de vloeren, alles is geschilderd en vannacht was alles binnen een paar uur weg."

Wat er ook gebeurt, er komt weer een nieuwe Kruidentuin

Van het restaurant is weinig meer over. Toch is Jivar Misakian al weer strijdbaar. "Wat er ook gebeurt, er komt weer een nieuwe Kruidentuin, heeft hij gezegd." Of dat ook op dezelfde plek kan, is nog de vraag. Vooralsnog is niet eens bekend wat de oorzaak van de brand is geweest. De eigenaar is nu vooral druk met zaken regelen rond de verzekering. Hoe het in de toekomst verder moet met zijn bedrijf is nog zeer de vraag. Maar Misakian wil het restaurant opnieuw opbouwen, dat staat vast.

Brandweer blust de brand in Geesteren vannacht (Foto: NewsUnited/Floris Kayim)

Zwartgeblakerd en ingestort

Dat het restaurant van de grond af moet worden opgebouwd, blijkt wel uit een luchtfoto van het restaurant die vanmiddag is gemaakt. Er is zo goed als niks meer van over. Links staat nog een klein stukje overeind. De rest is zwartgeblakerd en ingestort. Het laat duidelijk zien hoe groot de brand is geweest die het restaurant vannacht trof.

We krijgen heel veel lieve berichten

Brand in bistro De Kruidentuin in Geesteren (Foto: NewsUnited/Floris Kayim)

Crowdfunding

En hij staat er niet alleen voor blijkt uit een crowdfunding die is opgestart. Mensen worden opgeroepen geld te doneren om de eigenaar van het restaurant te helpen om zijn bedrijf weer op te bouwen. Intussen is al een kleine 1.000 euro opgehaald. Lindsey geeft aan blij te zijn met de inzamelingsactie. "We krijgen heel veel veel lieve berichten van mensen. Ook van mensen die we niet kennen", vertelt Lindsey.