Toch niet stemmen alsof je een hamburger haalt: streep door drive thru in Almelo

Geen hamburger, maar stemmen in de drive thru (Foto: Gettyimages/Ocskaymark)

Het is een sympathiek idee, maar niet haalbaar. Dat was de conclusie van de raad van Almelo om het stemmen mogelijk te maken via een drive thru. In plaats van in de rij staan bij een bekende fastfoodketen voor een hamburger zou je dan op 17 maart vanuit de auto mogen stemmen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

De motie was ingediend door door Marcel Zielman van Democraten.Nu: "Wij willen graag dat de opkomst bij de verkiezingen zo hoog mogelijk is", vertelt Marcel Zielman van de partij. "Vooral oudere mensen hebben aangegeven bang te zijn om besmet te raken wanneer teveel mensen bij elkaar komen in een binnenruimte zoals een stembureau. En dus blijven ze dan thuis."

Tijdens de gemeentelijke herindelingsverkiezingen in november vorig jaar is er al een proef met een drive thru geweest in het Brabantse Vught. Ook tijdens de komende Tweedekamer Verkiezingen kan je in ieder geval in een aantal plaatsen coronaproof vanuit de auto gaan stemmen zioals in Utrecht en in onze provincie in Zwolle, bij de IJsselhallen, en ook in Enschede wordt over een drive thru nagedacht.

Mensen kunnen zo'n drive thru zien als uitje burgemeester Arjen Gerritsen

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo vindt het een uitermate sympathiek initiatief: "Alleen zijn er wat praktische problemen; de tijd die we hebben om zo'n stemstraat voor elkaar te krijgen is veel te kort. Daarnaast is er extra personeel nodig, ook verkeersregelaars, omdat mensen dit kunnen zien als uitje en het dus heel druk kan worden."

De gemeente heeft navraag gedaan in onder meer Vught: "Het kost veel geld, maar liefst 10.000 euro. Verder moet je als stemmer alleen in een stemhokje kunnen en dus mag er dan ook geen passagier mee in de auto."

Volgens Gerritsen zijn er al heel veel extra maatregelen genomen om meer mensen naar de stembus te krijgen tijdens deze corona pandemie. Er kan meerdere dagen gestemd worden, er komen meer stembureau's dan normaal en een kiezer mag voor drie andere kiezers een volmachtstem uitbrengen.

Ik ben teleurgesteld in de burgemeester en enkele mederaadsleden raadslid Marcel Zielman

Zielman is niet tevreden met de reactie van Gerritsen:"Ik ben teleurgesteld in de burgemeester en enkele mederaadsleden. Er wordt vooral gekeken naar onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden. Ik begrijp dat het kort dag is, maar we hadden minstens kunnen proberen één stemstraat voor elkaar te krijgen."

Vooral de geheimhouding tijdens het stemmen en de te korte voorbereidingstijd tot aan de verkiezingen vinden meerdere partijen een probleem en dus werd de motie met 26 tegen 7 stemmen verworpen.