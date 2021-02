Justitie: "Verdachten liquidatiepoging curator Schol ingehuurd door moordmakelaar"

Een van de mannen die worden verdacht van de moordaanslag op curator Philippe Schol eind 2019, wordt ook aangeklaagd voor een andere moordpoging. Dat bleek vandaag bij een voorbereidende rechtszitting tegen hem. De man wordt er ook van verdacht dat hij een paar weken eerder op een sportschool heeft geschoten in Losser. Daar ging op dat moment net een klant naar buiten. Ook binnen was nog iemand aanwezig, vandaar poging tot moord.

De verdachte is eind vorig jaar opgepakt na langdurig onderzoek. Een anonieme melding zette de politie op zijn spoor. Hij blijkt de gebruiker te zijn geweest van een Volkswagen Polo van waaruit de moordaanslag op de curator is gepleegd. Ook rijdt hij in een zwarte BMW, die gebruikt is als vluchtauto na de beschieting van de sportschool. Hij houdt bij rechercheverhoren vooralsnog de kaken op elkaar. De Volkswagen is volgens justitie na de aanslag wel van uiterlijk veranderd. Zo werd het VW-logo zwart overgespoten. "De spuitbus werd teruggevonden in de auto." Ook werden er andere velgen onder gemonteerd. "Verdachte wilde van de wagen af en zette die te koop."

Zelfde wapen

Bij beide moordaanslagen is hetzelfde wapen gebruikt, zo blijkt uit forensisch onderzoek. Op de sportschool werd vier keer geschoten. Op de curator vijf maal. Curator Schol werd vanuit de VW Polo onder vuur genomen, terwijl hij bij zijn woning in Gronau zijn hond uitliet. Het slachtoffer werd in zijn bovenbeen geraakt, maar overleefde de aanslag. Enkele maanden na de schietpartij pakte hij zijn werkzaamheden alweer op.

In tv-programma EenVandaag liet de curator afgelopen weekend weten dat hij zijn eigen beveiliging heeft moeten regelen. Bijzonder, omdat anderhalve maand ervoor advocaat Derk Wiersum was doodgeschoten in de zaak rondom de 'mocro-maffia'. "Nederland was nog niet eens bekomen van die aanslag", zei de openbaar aanklager vandaag. "En toen volgde deze. Politie en justitie nemen de aanslag dan ook hoog op."

Bewijs

Naast de man die betrokken is bij beide aanslagen, is er ook een tweede verdachte. De man, eveneens uit Hengelo, zou 'alleen' betrokken zijn bij de moordaanslag op Philippe Schol. In de VW Polo is zijn dna aangetroffen aan de passagierszijde. Schol werd vanaf die kant van de auto beschoten. "Meneer is dus mogelijk de schutter", zegt de officier van justitie. Aan de passagierskant werden ook schotresten gevonden. Hij ontkent betrokkenheid bij de moordaanslag. Zijn advocaat Geerdink zegt dat het OM "bewijs aan elkaar knoopt."

Volgens het OM is er tegen de twee verdachten wel veel bewijs.. Naast de connectie met de vluchtauto('s), zijn er ook belastende gesprekken afgeluisterd. Zo hebben ze het over "dat ding dat moet verdwijnen." In verhoren bij de recherche wordt toegegeven dat met 'dat ding' een wapen omschreven wordt.

Moordmakelaar

Overigens lijkt dat wapen eerder dat jaar ook al gebruikt te zijn bij een beschieting van een huis in Nijverdal. Volgens justitie voerden de verdachten vaker 'klussen' uit in opdracht van derden. Dat zou ook in het geval van beide moordaanslagen zijn gebeurd. Ze zouden zijn geronseld door een beruchte Twentse moordmakelaar.

Sportschool

Slachtoffer Schol was voorafgaand aan de aanslag op zijn leven als curator betrokken bij het faillissement van sportschool Olympic Gym in Hengelo. Volgens Schol werd die sportschool gebruikt als dekmantel voor het witwassen van crimineel geld. De oud-eigenaar heeft de curator meerdere malen met de dood bedreigd, zegt justitie. Mogelijk is hij de opdrachtgever van de aanslag. "Hij had nog een appeltje met het slachtoffer te schillen."

Justitie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten. "Het onderzoek is nog niet afgerond." Zo worden nog verschillende getuigen gehoord.

Olympic Gym

De sportschool die overigens wordt verdacht van witwassen is Olympic Gym in Hengelo. De beschoten sportschool in Losser is nooit verdacht geweest in dit onderzoek. De eigenaar van de Losserse zaak voelt zich wel bedreigd door de oud-eigenaar van Olympic Gym.