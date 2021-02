Europese Commissie wil opheldering van Hongarije over vermoedelijke staatssteun aan Vredestein

De Europese Commissie wil opheldering van Hongarije over vermoedelijk miljoenen euro's staatssteun aan de bandenproducent Apollo Vredestein. Het land heeft dat niet aan Europa gemeld, dus gaat de Europese Commissie onderzoeken of er subsidie is verstrekt en of die aan de richtlijnen voldoet.

Dat schrijft vice-voorzitter Margarethe Vestager van de Europese Commissie in antwoord op vragen van de Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik en Tom Berendsen van het CDA en Agnes Jongerius van de PvdA.

Volgens Overijssels gedeputeerde Van Hijum brachten Hongaarse kranten het nieuws van de investering van vier miljoen euro extra staatssteun naar buiten. Het geld wordt geïnvesteerd in de productielijnen van het Hongaarse bedrijf, terwijl in Twente niet wordt geïnvesteerd, maar banen moeten verdwijnen. Berendsen, Schreijer-Pierik en Jongerius stelden daarop vragen aan de Europese Commissie die nu dus beantwoord zijn.

Na eerdere Hongaarse staatssteun van 96 miljoen euro, verdwenen er in Twente 500 banen en werd een deel van de bandenproductie naar Hongarije verplaatst.

Nu er dus vier miljoen subsidie zou zijn verstrekt, is de provincie Overijssel zeer ongerust of dat opnieuw tot baanverlies in Twente leidt.

Banen verplaatsen

De Europese Commissie is het er volledig mee eens dat steun in de ene lidstaat niet mag leiden tot verplaatsing van banen binnen de EU, schrijft Vestager verder. Dat is om concurrentie eerlijk te houden.

De Europese regels kennen meerdere waarborgen om die verplaatsing van banen te voorkomen, schrijft de Europese Commissie. Ondernemingen die staatssteun aanvragen, moeten schriftelijk bevestigen dat ze in de twee jaar vooraf hun activiteiten niet hebben verplaatst naar de vestiging waarvoor zij steun aanvragen.

Ook moeten ze zich er schriftelijk toe verbinden om in de twee jaar na de voltooiing van de investering geen banen te verplaatsen. Dat zijn regels die nog niet golden ten tijde van de eerdere 96 miljoen staatssteun. De Europese Commissie is in contact met de Hongaarse autoriteiten over de vermeende subsidie, zegt de Europese Commissie verder.

Tevreden

Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum zegt in een reactie dat uit de antwoorden nog niet veel af te leiden is, maar hij tevreden is dat de Europese Commissie dit onderzoekt. Hij hoopt dat de Europese Commissie er consequenties aan verbindt, als de staatsteun oneigenlijk blijkt te zijn.

Bij het Comité van de Regio's, een EU-adviesorgaan in Brussel van lagere en regionale overheden, waar Van Hijum de kwestie onlangs aankaartte, gaat een brief met vragen over deze kwestie aan de Europese Commissie deze week de deur uit.

Agnes Jongerius zegt dat het hard nodig is dat het onderzoek er komt. "De Europese Commissie moet nu snel nagaan of er staatssteun wordt gegeven, of dat aan alle voorwaarden voldoet én garanderen dat er niet nog eens banen uit Enschede weg verplaatst worden."

Actie in Den Haag

Ook maant ze Den Haag tot actie. Jongerius roept demissionair premier Rutte en demissionair minister Bas van 't Wout van Economische Zaken op om de Hongaarse premier Orbán op de staatsteun aan te spreken.

Volgende week woensdag bespreekt Jongerius de kwestie met de leden van de Ondernemingsraad en wethouder Kampman (Arbeidsmarktbeleid) van Enschede. "Het kan niet zo zijn dat het ene land binnen de EU het andere met staatssteun beconcurreert en op die manier werkgelegenheid wegkaapt", besluit Jongerius, die nog niet gerust is op een goede afloop.