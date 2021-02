Ouders vermoorde Chantal de Vries over vonnis: "Dit voelt als een heel klein beetje gerechtigheid"

Maandenlang hadden ze uitgekeken naar de dag van vandaag. En vooraf gierden de zenuwen door de keel. Maar ze wilden er per se zelf bij zijn toen de rechtbank deze dinsdagmiddag een oordeel velde. Hét moment waarop de ouders van de vermoorde Chantal (27) eindelijk te horen kregen welke straf Wim V. zou krijgen: de man die hun dochter kerstnacht 2019 met zeven messteken van het leven beroofde.

Vooropgezet plan

Daarbij was vooral van belang of de rechtbank bewezen achtte dat Wim V. werkte volgens een vooropgezet plan of dat hij in een opwelling handelde. Maar het vonnis laat aan duidelijkheid niets te wensen over.



Wim V. had immers zeven minuten lang Chantal achtervolgd voordat hij toesloeg. Zeven minuten waarin hij tot inkeer had kunnen komen. Bovendien gebruikte hij daarvoor een mes, waarvoor hij twee handen nodig had om het uit te klappen. Ook in dat geval had hij dus nog alle tijd zich te bedenken.

Daarnaast had hij een jaar voor de moord in Hengelo al eens op internet een website geraadpleegd met daarop de meest bloederige kerstmoorden.

Kortom: moord met voorbedachten rade, aldus de rechtbank in het vonnis.

Opluchting

Na afloop strijden emoties en opluchting om voorrang. Het vonnis was conform de toch behoorlijk forse eis van officier van justitie Sandra Leusink. "Dat het moord was en geen doodslag, stond voor mij eigenlijk wel vast", reageert Bert de Vries. "Het was overduidelijk hoe doelgericht deze Wim V. te werk ging. Maar goed, je moet het bij een uitspraak altijd nog maar weer afwachten. Maar de rechter sprak hele klare taal."

Achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging betekent ook dat het maar de vraag is of Wim V. in de praktijk ooit nog weer op vrije voeten komt. Het opleggen van de tbs was vooraf zeker niet vanzelfsprekend omdat het de gedragsonderzoekers van het Pieter Baan Centrum het niet was gelukt een diagnose te stellen over de psyche van V. Vooral omdat die tijdens de onderzoeken amper wilde meewerken.

Maar ook hierover was de rechtbank duidelijk. Gezien het onvoorspelbare gedrag van V. en extreme geweldsuitbarstingen zegt de rechter dat er wel sprake moet zijn van een stoornis. Zo ontplofte Wim V. meermalen tijdens de rechtszaken en sneerde hij naar een van de rechters dat ze 'de tering kon krijgen'.

Maatschappij beschermen

Daar kwam bij dat Chantal een volstrekt willekeurig slachtoffer was. Iedereen had dit dus kunnen overkomen. Vandaar dat de maatschappij beschermd dient te worden, vooral om een herhaling te voorkomen, aldus de rechtbank de uitspraak van vanmiddag.

Tbs-behandeling

De ouders van Chantal zijn blij dat Wim V. behalve de celstraf ook een tbs-behandeling moet ondergaan. Moeder Herriët: "Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze twee zonen. Een van hen zei al: 'Ma, stel dat hij maar zeven jaar ofzo krijgt'. Dan ben ik net zo oud als Chantal als V. weer vrijkomt. Daar moet je toch niet aan denken. Maar gelukkig heeft de rechter anders beslist."

Berusting

Na afloop in de wandelgangen van het Almelose Paleis van Justitie is er nu de berusting. "Ik kan het accepteren", zegt vader Bert. "Kan leven met dit vonnis. De straf voor de moordenaar van je dochter kan natuurlijk nooit hoog genoeg zijn. Maar ik heb hier vrede mee."

De ouders gaan vanaf nu proberen hun leven weer op te pikken. Zo goed als mogelijk als dat kan. Moeder Herriët: "Dit vonnis voelt als een heel klein beetje gerechtigheid voor Chantal. We proberen nu verder te gaan met ons leven. Maar niet zonder dat we daarbij iedere dag aan Chantal denken."

Tijdens de rechtszaak richtten Chantals ouders in een emotionele toespraak zich rechtstreeks tot de moordenaar van hun dochter.