Voorzitter OR na besluit Europese Commissie: 'Het hart is al uit Vredestein gehaald'

"Het verrast mij enorm." Dat is de eerste reactie van voorzitter Martin Schulte van de ondernemingsraad (OR) van de Enschedese bandenproducent Vredestein. Hij reageert hiermee op het besluit van de Europese Commissie om te onderzoeken of Hongarije staatssteun heeft gegeven aan de vestiging van het bedrijf in dat land.

"Ik ben eigenlijk teleurgesteld in alle politieke lagen die er zijn, van provinciaal tot Europees", zegt Schulte. "Vorige week had ik nog contact met de rechterhand van Europarlementariër Agnes Jongerius. We zouden eens bij elkaar komen om te kijken hoe het nu allemaal gegaan is. En nu ineens dit."

'Banen echt niet terug'

Schulte zelf zal het allemaal niet meer meemaken als werknemer van Vredestein. "Ik moet over anderhalve week ook weg. En dat na een dienstverband van ruim dertig jaar. Ik hoor bij de club die het veld moet ruimen en die banen komen echt niet terug."

Volgens de voorzitter van de OR zijn de meeste mensen bij Vredestein "....er helemaal klaar mee. Het hart is al lang uit Vredestein gehaald. Het zal heel moeilijk zijn om dat te herstellen. Ik vraag me echt af of dat gaat lukken."

Opheldering van Hongarije

De Europese Commissie wil opheldering van Hongarije over vermoedelijk miljoenen euro's staatssteun aan de bandenproducent Apollo Vredestein. Het land heeft dat niet aan Europa gemeld, dus gaat de Europese Commissie onderzoeken of er subsidie is verstrekt en of die aan de richtlijnen voldoet.

Na eerdere Hongaarse staatssteun van 96 miljoen euro, verdwenen er in Twente 500 banen en werd een deel van de bandenproductie naar Hongarije verplaatst. Nu er alsnog vier miljoen subsidie zou zijn verstrekt, is de provincie Overijssel zeer ongerust of dat opnieuw tot baanverlies in Twente leidt.

'Blijven doorvragen'

Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum noemt het goed dat de Nederlandse Europarlementariërs "....blijven doorvragen over Vredestein. Maak een einde aan de gesubsidieerde overheveling van banen tussen fabrieken in Europese regio’s. Twentse banen staan op het spel!"