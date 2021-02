Burgemeester over verwoestende brand in restaurant Geesteren: "Groot drama"

"Het is een groot drama. In en in triest voor de eigenaren, die keihard hebben gewerkt om De Kruidentuin te maken wat het nu is", aldus de burgemeester in een schriftelijke reactie.

Zwaar aangeslagen

De burgemeester is vannacht wezen kijken bij de brand heeft toen de eigenaren gesproken. "Zij waren zwaar aangeslagen. Het is verschrikkelijk als je je levenswerk voor je ogen in vlammen op ziet gaan. Wij leven enorm met hen mee.”

De eigenaar van het restaurant liet eerder vandaag al weten dat De Kruidentuin hoe dan ook weer wordt opgebouwd.