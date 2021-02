Voorzitter Veiligheidsregio Twente: "Hou je vrijwillig aan coronamaatregelen als de avondklok"

Burgemeester Arjan Gerritsen, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, roept inwoners van Twente op zich aan de tijden van de avondklok te houden. Die oproep is een reactie op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag vanmorgen. De rechter bepaalde vanmorgen dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Door de groep Viruswaarheid was er een zaak aangespannen. Intussen loopt een hoger beroep tegen die uitspraak

De avondklok is ingevoerd op basis van een noodwet, maar volgens de rechter is er geen sprake van een noodsituatie. Dat is het geval bij "bijvoorbeeld een dijkdoorbraak". Gerritsen noemt de uitspraak van vanmorgen een 'verrassing'. Hij wil niet vooruitkijken op de ontwikkelingen. Volgen Gerritsen wachten de burgemeesters in Twente de uitspraak in hoger beroep af.

Moeilijk

"Ik wil de de mensen er wel op wijzen dat er in Nederland een ernstige gezondheidscrisis gaande is", aldus Gerritsen. "We voeren al die maatregelen niet in om mensen gevangen te houden, maar om het virus tegen te gaan", aldus de burgemeester van Almelo. "Natuurlijk is dat moeilijk voor bijvoorbeeld jongeren maar het gaat hier niet om het middel maar om het doel."

En dat doel is al sinds maart vorig jaar wat betreft Gerritsen heel duidelijk. Het coronavirus moet het land uit en de uitspraak van de rechter vanmorgen komt op een moment dat het net de goede kant op gaat met het aantal besmettingen, ook in Twente. "We kunnen net weer gaan nadenken over de planbare zorg waardoor mensen niet hoeven te wachten op bijvoorbeeld een hartoperatie", aldus Gerritsen. Ook wordt er nagedacht over hoe er van de zomer weer festivals kunnen plaatsvinden, geeft Gerritsen aan.

Voorkom contact

De burgemeester van Almelo is duidelijk. Willen we in de zomer weer naar het terras kunnen, dan zullen we nu nog even vol moeten houden. Daarom vraagt hij inwoners van Twente ook zich zoveel mogelijk aan de avondklok te houden. Zelfs als die niet van kracht is. "Voorkom dat je contact hebt met andere mensen en hou je vrijwillig aan de maatregelen."

Waarnemend burgemeester Meijer van Enschede sluit zich aan bij de oproep van zijn Almelose collega. Hij richt zich op de inwoners van Enschede met de vraag 's avonds thuis te blijven tot het virus onder controle is. "Laten we het zekere voor het onzekere nemen. Houd anderhalve meter afstand van anderen en blijf zoveel mogelijk thuis."

Britse variant

Meijer refereert ook aan de Britse variant van het virus. "De besmettingscijfers zijn aan het dalen, maar zijn nog steeds te hoog en de ‘Britse variant’ ligt op de loer. Laten we met z’n allen nog even volhouden. Minder contacten, minder besmettingen en meer mensen gevaccineerd; zo krijgen we samen corona onder controle."