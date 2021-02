Noortje Haarman (23) nieuw fractievoorzitter GB/VVD Tubbergen

Noortje Haarman is met haar 23 jaar een van de jongste fractievoorzitters in Twente. De jonge Fleringse neemt het stokje over van Norbert van de Graaf, die als raadslid verder gaat. Haar fractie staat unaniem achter haar. “Het is een uitdaging, maar wel één waar ik heel veel zin in heb.”

Haar fractie heeft er niet over getwijfeld. Haarman is de juiste opvolger van Van de Graaf. Een hele eer. “Ik had er niet op gerekend. Ik verwachtte dat ze voor iemand zouden gaan met meer ervaring.” Toch twijfelde ze geen moment. “Als de gehele fractie haar vertrouwen uitspreekt moet je het gewoon doen.” Ze gaat ervan uit dat het nieuwe takenpakket haar wel ligt. “Ik ben graag op de hoogte van wat er speelt en nu moet ik zelf die informatie gaan delen. Ik zit er straks nog meer bovenop.”

Hele verrassing

Drie jaar geleden werd Haarman via veel voorkeursstemmen gekozen als raadslid. Dat kwam als een hele verrassing, maar ondertussen heeft ze haar draai helemaal gevonden. Stilgezeten heeft ze afgelopen tijd niet. Als jong raadslid voelde ze de drang om de jeugd bij de politiek te halen. Met verschillende initiatieven, waaronder een vragenuur voor kinderen, probeerde ze de Tubbergse jeugd zo actief mogelijk bij de gemeente te houden. “Naar mijn mening was de jeugd echt ondervertegenwoordigd, daar wilde ik iets aan doen.”

De politiek onderschat de jeugd Noortje Haarman

Voorbeeldfunctie

Als jong raadslid wil ze een stem zijn voor de jongeren in de gemeente. Zelf was ze altijd betrokken bij het verenigingsleven in Tubbergen en wist ze wat er speelde in de politiek, maar om zich heen zag ze jongeren afhaken. “Alleen al door het taalgebruik in de raad haken jongeren af, terwijl ze vaak hele goede ideeën hebben. Die worden alleen vaak niet gehoord.”

Nu ze wat langer in de raad zit, merkt ze dat jongeren haar makkelijker vinden. “Via social media krijg ik veel berichten, ook met ideeën over wat er anders zou kunnen.” Ze probeert zoveel mogelijk bespreekbaar te maken in de raad. “Alles wat we nu beslissen is voor de jeugd interessant, het gaat om hun toekomst. Ze hebben vaak ook hele goede ideeën.”

Tot ze haar plek bij de gemeente vond had ze haar toekomst gericht op sporten; voetballen op hoog niveau, training geven aan een jeugdteam en bezig met afstuderen voor docent bewegingsonderwijs, alles stond in het teken van sport. “Al sinds mijn tweede ben ik bezig met sporten, er is eigenlijk niks dat ik niet leuk vind.” Haar werk als raadslid kwam daar als tweede passie bij.

Ambities

Sinds ze in de raad zit kriebelt het om meer te doen met politiek. Als lid van het campagneteam voor de VVD bemoeit ze zich ook met de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. “Ik zit in het campagneteam van Yvonne Bijenhof, zij staat als nummer 48 op de lijst en kan echt onze Twentse stem in Den Haag gaan worden.” Over haar eigen politieke ambities in Den Haag is ze duidelijk: “Ik ben er niet erg mee bezig. Eerst ga ik me compleet focussen op mijn nieuwe functie, maar mocht de kans zich voordoen, dan grijp ik die wel met beide handen aan. Kom maar op.”