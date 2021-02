Wat vind jij: Moet de avondklok blijven?

Een rechter verklaarde dinsdag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Dit omdat de maatregel op basis van een noodwet is ingevoerd terwijl het, volgens de rechter, geen acute noodsituatie betrof. Actiegroep Viruswaarheid had deze rechtszaak aangespannen tegen de Staat.

De Staat gaat in hoger beroep én vroeg in een spoedappèl of tot dat hoger beroep (dat aanstaande vrijdag dient) de avondklok van kracht mag blijven. Dit om een 'jojo-effect' te voorkomen - dat de avondklok na het opheffen van vandaag mogelijk vrijdag al weer ingevoerd zou kunnen worden.



In afwachting van dat hoger beroep en het spoedappèl riep Arjen Gerritsen (plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente) al op om de avondklok hoe dan ook te blijven respecteren. "We voeren al die maatregelen niet in om mensen gevangen te houden, maar om het virus tegen te gaan", aldus Gerritsen, tevens burgemeester van Almelo. "Natuurlijk is dat moeilijk voor bijvoorbeeld jongeren, maar het gaat hier niet om het middel maar om het doel."



Ook demissionair premier Rutte deed een vergelijkbare oproep. En jij? Moet de avondklok in stand blijven? Blijf jij de avondklok trouw, ongeacht de uitspraak van de rechtbank vrijdag? Of wil jij weer de straat op? Laat het ons weten!