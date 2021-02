Pilot met nieuw hulpteam voor verwarde personen goed verlopen: Streettriage Twente krijgt vervolg

Ook de komende drie jaar wordt Streettriage Twente ingezet bij meldingen over personen met verward gedrag. De dienst startte twee jaar geleden als pilot en is goed verlopen.

Streettriage houdt in dat een ggz-verpleegkundige en een politieagent samen naar een melding gaan en kijken of er sprake is van een lichamelijk, psychiatrisch, justitieel (strafrechtelijk) of psychosociaal probleem. Ook bepalen ze samen welke hulp er op dat moment nodig is, eventueel met ondersteuning van de Ambulance Oost of van de Ambulante Zorg Twente (AZT). Als het nodig is zorgt het Streettriage team ook voor vervoer naar de juiste plek.

Toen de pilot in het voorjaar van 2019 van start ging, mocht RTV Oost met het nieuwe team mee, om te kijken Streettriage Twente in de praktijk werkt.

Samenwerking

De kracht van de Streettriage is volgens projectleider Inge Westerhoff de samenwerking tussen de verschillende partijen. "Die is echt goud waard. Doordat we samen door onze eigen expertisebril kijken, en met alle partijen samenwerkingsafspraken hebben gemaakt, kunnen we mensen met verward gedrag snel aan de juiste hulpverlening koppelen."

Streettriage Twente is een samenwerking van ggz-organisaties Dimence en Mediant, politie Oost-Nederland district Twente, Ambulance-Oost, Acute Zorg Euregio en de veertien Twentse gemeenten. Verzekeraar Menzis ondersteunt het project door het mede te financieren. De verlenging van drie jaar biedt de mogelijkheid om de Streettriage verder uit te breiden, zodat er voor elke zorgvraag een goede oplossing ontstaat.