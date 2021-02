Mishandeling deurwaarder Nieuwleusen: lagere straf in hoger beroep

De failliete transporteur Dennis D. uit Nieuwleusen en zijn echtgenote hebben in hoger beroep een lagere straf gekregen. Nadat ze in eerste aanleg waren veroordeeld tot vier jaar cel, heeft het gerechtshof nu drie jaar celstraf opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Het stel stond twee weken geleden opnieuw terecht voor het anderhalf uur lang vasthouden van een deurwaarder, waarbij het slachtoffer tientallen malen met een stalen buis werd geslagen. Ook stond het echtpaar terecht voor het met de dood bedreigen van hun eigen advocaat, die hen juridisch bijstond in een andere procedure.

De twee waren het echter niet eens met het vonnis. Ze stelden dat niet de deurwaarder, maar juist zij het slachtoffer waren in deze hele affaire. Daarbij beweerden ze dat de deurwaarder hen te lijf dreigde te gaan, waarop ze zich wel moesten verweren en er zodoende volgens hen sprake was van noodweer.

Poging doodslag

Even dreigde voor het echtpaar in hoger beroep een hogere straf, want de advocaat-generaal eiste vijf jaar celstraf, één jaar meer dan aanvankelijk was opgelegd. De openbaar aanklager legde onder meer poging tot doodslag ten laste. Met name omdat de twee doelgericht zouden hebben geprobeerd het hoofd van het slachtoffer te raken.

In eerste aanleg achtte de rechtbank deze poging tot doodslag bewezen. Maar in hoger beroep oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nu dat er geen sprake is van poging tot doodslag. Wel acht het Hof bewezen dat de twee de deurwaarder hebben mishandeld en legde drie jaar cel op, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Torenhore schadeclaims

De zaak rond Dennis D. kwam destijds aan het rollen toen hij zijn chauffeurs via een simpel A4'tje te verstaan had gegeven dat hij zijn bedrijf zou opdoeken. Daarop raakte hij in conflict met vakbonden en het pensioenfonds, die hem voor de rechter sleepten. D. werd veroordeeld tot het betalen van torenhoge schadeclaims. Toen in de nasleep daarvan de deurwaarder bij hem op de stoep verscheen, kwam het tot de mishandeling, waarvoor de ondernemer en zijn vrouw nu ook in hoger beroep zijn veroordeeld.

De transporteur is overigens intussen zowel zakelijk als privé failliet verklaard.