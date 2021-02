Gemeente Hardenberg wil vuist maken tegen vechtscheidingen

De gemeente Hardenberg gaat samenwerken met lokale partijen en instellingen om de hulpverlening voor kinderen die te maken hebben met een vechtscheiding te verbeteren. In een online bijeenkomst die werd gepresenteerd vanuit theater De Voorveghter in Hardenberg vertelden diverse sprekers over de gevolgen die vechtscheidingen kunnen hebben voor kinderen.

“Als we kijken naar de landelijke cijfers, dan komt 70 procent van de jongeren met een zware hulpvraag uit een gebroken gezin dat een ingewikkelde scheiding achter de rug heeft”, vertelt staatssecretaris Paul Blokhuis. Onder de noemer ‘Scheiden zonder Schade’ werkt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een programma om kinderen in deze kwetsbare situatie te helpen. “Van de 30.000 scheidingen die jaarlijks plaatsvinden, eindigt 15 procent in ruzie.”

Pijn en verdriet

De jeugdzorg is een taak van de gemeente en volgens Blokhuis hebben zij de taak om in een vroeg stadium zicht te krijgen op de problematiek binnen een gezin. In Hardenberg willen ze in de komende zes maanden in gesprek met diverse partijen, van leerkrachten tot rechters en van mediators tot hulpverleners, om kwetsbare kinderen te helpen en het eigen beleid onder de loep te nemen.

“Het zou niet zo mogen zijn dat kinderen zoveel pijn en verdriet wordt aangedaan in zo’n heftige scheiding. We willen met verschillende partijen erover nadenken hoe we dat soort situaties kunnen voorkomen”, vertelt wethouder Alwin te Rietstap.

Te Rietstap is blij met de steun die het krijgt vanuit de overheid. “We hoeven het gelukkig allemaal niet zelf uit te vinden. We kunnen kijken welke hulp er wordt aangeboden en hoe we daar als gemeente het beste gebruik van kunnen maken.”