Hoe voelt het om iemand te vermoorden? De grote inspiratiebron voor Hengelose thrillerschrijfster

Het is een vraag die haar voortdurend bezighoudt. En die ook de voornaamste inspiratiebron vormt voor haar nieuwste thriller. "Hoe voelt het om iemand te doden? En hoe bepaal je wie je gaat doden?" Die toch wat morbide vraag staat centraal in het boek 'Noorderlicht' van auteur Mariska Overman uit Hengelo.

Voor deze thriller, die vanavond wordt gepresenteerd en morgen in de winkel ligt, bracht ze een week door op een zeilschap in de vrieskou van Noorwegen. Om op zoek te gaan naar het noorderlicht en naar walvissen. "Ik bedacht dat ik de meeste kans zou maken, wanneer ik er maar meteen een hele week zou doorbrengen. En dat bleek gelukkig zo te zijn."

Op zoek naar...

De reis bracht haar op het idee voor haar nieuwste boek. Daarin gaan vier passagiers van een zeilschip op zoek naar het noorderlicht. Maar niet alleen naar dit natuurverschijnsel: ook gaan ze op zoek naar een slachtoffer.

De vier, die elkaar via een online literair forum kennen, kwamen namelijk op het idee om iemand van het leven te beroven. Alleen is nu de grote vraag wie dat moet gaan worden.

"Ik ben liefhebber van de boeken van de Russische schrijver Dostojevski. Daarin gaat het vaak over misdaad en straf", zegt Overman. "Ik vind het een enorm fascinerende gedachte. Wat gebeurt er met je als je iemand doodt? En ook: hoe bepaal je dan wie dat moet worden?"

Wie wordt het?

Een vraag die ook de vier passagiers op het zeilschip kwelt. Mariska Overman, die overigens theologie studeerde: "Wie kies je? Wordt het de oudste, de onsympathiekste? Wordt het daar met vier mensen maar eens over eens. Want iedereen heeft daar zo z'n eigen mening over."

Uiteindelijk wordt de knoop doorgehakt. Maar of de vier passagiers daarmee ook 'waar voor hun geld' krijgen? Ofwel: voelt het vermoorden van iemand aan zoals ze hadden verwacht? "Nou, ze zien zowel het noorderlicht als walvissen. In die zin krijgen ze dus waar voor hun geld. Maar over dat andere aspect en de de afloop ervan ga ik verder niets verklappen. Behalve dan dat het - zoals eigenlijk zo vaak - anders uitpakt dan de vier vooraf hadden kunnen vermoeden."

Ervaringsdeskundige

Toen ze het boek klaar had, leverde dat een goed gevoel op. "Ik weet niet of je dat over jezelf mag zeggen, maar ik had meteen zoiets van: dit verhaal klopt aan alle kanten. En dat vond ook mijn uitgever. Die reageerde razend enthousiast. Dit boek zet je aan het denken. En dat is wat ik graag wil."

Is het eigenlijk mogelijk een dergelijk boek te schrijven met een dusdanig thema zonder ervaringsdeskundige te zijn? "Of ik zelf bloed aan mijn handen heb? Haha, wie zal het zeggen...? Dat moet de lezer zelf maar bepalen. Het is in ieder geval wel een vraag die me mateloos fascineert."