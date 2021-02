Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping viert 90e verjaardag: "Maar ik voel mij nog als een jonge vent"

Reinier Paping is vandaag 90 geworden. De oud-schaatser uit Dedemsvaart werd vooral bekend door in 1963 de zwaarste Elfstedentocht ooit, 'de Hel van '63', te winnen.

De heroische tocht over bijna 200 kilometer werd dat jaar verreden onder barre omstandigheden. Bij de start was het achttien graden onder nul en door de harde oostenwind was de gevoelstemperatuur nog veel lager. Er lag een dik pak sneeuw en op veel plekken was het ijs nauwelijks begaanbaar.

Van de ruim 9000 toerrijders slaagden er maar 69 in om de tocht uit te rijden en het felbegeerde kruisje te bemachtigen. Bij de wedstrijdrijders was Paping oppermachtig, hij soleerde met grote voorsprong naar de overwinning.

Bril op

Het maakte de toen 31-jarige Paping in één klap 'Nederlands beroemd', zoals hij het zelf noemt. En dat is hij tot op de dag van vandaag: "Als ik in Amsterdam loop, dan heb ik nog altijd dat er ouderen zijn die omkijken en zeggen: verdorie, dat is die winnaar van '63", aldus een kwieke Paping vanochtend in het radioprogramma Goeiemorgen Overijssel. "En dan zijn ze soms nog niet bang om mij even aan te spreken, hè?"

Ik doe gewoon zelf de boodschappen in de supermarkt Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping (90)

En dat vindt Paping helemaal niet erg, want ondanks zijn 90-jarige leeftijd staat hij nog volop in het leven. "Ik doe gewoon zelf de boodschappen in de supermarkt. Ik fiets en wandel nog veel en ik mag nog autorijden. De laatste vijf jaar moest ik dat doen met de bril op, maar ik ben gedotterd in het ziekenhuis en nu hoef ik helemaal geen bril meer op te hebben. Dus ik word steeds jonger", glundert Paping.

Ontzettend veel getraind

Dat de Dedemsvaarter nog zo fit is, komt mogelijk omdat hij altijd veel heeft gesport. "Ik heb ook nog in de Nederlandse ploeg gezeten en Europese kampioenschappen meegemaakt. Ik werd vierde van Nederland met de wedstrijd in Heerenveen van 1955. Maar ik heb ook veel aan voetbal en volleybal gedaan."

"We hadden geen atletiek, maar ik hield ook wel van verspringen. Alles wat ik kon doen, deed ik. Ik heb ontzettend veel getraind. Dan ging ik vanuit Dedemsvaart naar het bos in de driehoek. Dat was vijf kilometer en dan ging ik daar nog een uur trainen in de bossen en liep ik nog een uur terug. Was ik van 's middags twee tot half zes weg."

Schaatskoorts

Vorige week had heel Nederland weer even de schaatskoorts te pakken, maar voor Paping zat een terugkeer op het ijs er niet meer in: "Ik heb twee kunstheupen. Die heb ik al veertig jaar."

En voor hem zelf staat de teller dus inmiddels al op negentig jaar. Een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij gaat. "Gisteren heb ik de hele middag een interview gehad en zijn er foto's gemaakt. Ik krijg veel felicitaties per telefoon en natuurlijk ook kaarten, hè?"

Dankbaar

"Ik vind het helemaal fijn dat ik deze leeftijd mocht krijgen en dat ik nog zo gezond ben", klinkt het dankbaar. Paping, die tegenwoordig in Zwolle woont, is sinds enkele jaren de oudste nog levende Elfstedentochtwinnaar. "Maar ik voel mij nog als een jonge vent."