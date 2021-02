Gelegenheidsdievegge Almelo krijgt nog kans om zich voor diefstal 2.000 euro te melden zonder gezichtsverlies

De politie biedt haar gelegenheid om zich te melden en toont de vrouw nu nog onherkenbaar voor het grote publiek.

De diefstal van het kleine fortuin gebeurde half december bij een geldautomaat aan de Vriezenveenseweg in Almelo. Een man wilde daar een groot geldbedrag in twee porties opnemen. De eerste opname lukte, maar bij de tweede opname kwam de bankpas al snel naar buiten en liet de automaat op het geld wachten. De pinner dacht dat deel twee van de transactie was mislukt en er geen geld meer in de geldlade zou komen en ging weg. Maar, toen de vrouw na hem wilde pinnen, kwam het opgevraagde bedrag alsnog uit de geldlade.

Eerlijk teruggeven of niet?

Zo'n onverwacht groot bedrag dat je in de schoot geworpen lijkt te worden vraagt om snel schakelen. Teruggeven of niet? Op de beelden is te zien dat de vrouw even kijkt of de man nog in de buurt is om daarna het geldbedrag te pakken. Het is nu ruim twee maanden geleden en er is tijd genoeg geweest om van het 'jackpot-gevoel' van het moment te bekomen en alsnog te proberen het geld aan de eigenaar terug te geven, bijvoorbeeld door het aan de politie te melden.

Tips?

Ben jij de vrouw die het geld meenam? Heb je een idee wie dit is? Meld dat dan!

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Almelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link