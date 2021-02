VIDEO | De MKZ-crisis door de ogen van de familie Hassink

Koeien en schapen staan er in februari 2001 in de stallen van de familie Hassink. Voor de hobby, bedrijfsmatig boeren zijn ze al een tijdje mee gestopt. Maar dat maakt hun band met de dieren nóg hechter.

Drie dagen lang filmt Nelly Hassink. Ze legt vast waar vader en zoon Hassink mee worstelen, hoe kinderen Tijmen en Ward-Jan ermee omgaan en hoe de familie troost bij de dieren zoekt. Wetende dat die, ook al zijn ze kerngezond, binnen enkele dagen geruimd zullen worden.

MKZ is zeer besmettelijk en heerst onder evenhoevige dieren. Het vee krijgt pijnlijke blaren in de bek, op de uiers en poten. Ook krijgen ze koorts, verliezen eetlusten en vallen af. Vooral koeien kennen een heftig ziektebeeld. In Nederland zijn er in totaal 300.000 dieren (preventief) geruimd. Daarmee zijn wij het land waar de MKZ-crisis het grootst was. Over dat ruimen was en is nog steeds veel discussie, omdat in een straal van een besmet bedrijf ook kerngezonde dieren zijn gedood. Tegen de ziekte kon worden gevaccineerd, maar dat gebeurde vanwege economische redenen niet.