Eigenaar 'granaatcafé' Zwolle bestrijdt sluiting bij Raad van State

De sluiting van het Zwolse café Bruut in 2018 was onterecht. Eigenaar Bob Kooistra en zijn advocaat zeiden dit vandaag tijdens een hoger beroep bij de Raad van State. Als de Raad de sluiting ook onterecht vindt, dan ligt de weg open voor een schadeclaim. Het café lag na de gedwongen sluiting lange tijd stil en dat zorgde voor een forse omzetschade.

Ruim een week voor de sluiting werd aan de deurklink van het café aan de Voorstraat een handgranaat aangetroffen. Volgens de advocaat van Kooistra is dat de reden geweest voor de burgemeester om het café te sluiten.

Maar dat wordt nu ontkend door de advocaat van de gemeente. "Er was geen volledige vergunningaanvraag ingediend", aldus de advocaat. Het incident met de handgranaat aan de deur was volgens de advocaat wel een reden voor de burgemeester om meer informatie over het café op te vragen. Via experts kwamen er vervolgens signalen die de burgemeester hebben aangezet om een onderzoek te vragen door het bureau Bibob. Er was onder meer twijfel over de financiering van het café.

Gedoogbeleid

Op dat moment was er voor de burgemeester geen reden meer om het café nog open te houden. Dus moest het worden gesloten. Al sinds 2007 voert de burgemeester de vaste gedragslijn dat bij overname van een café de nieuwe eigenaar de zaak open mag houden als hij intussen een horecavergunning heeft aangevraagd. Voorwaarden zijn wel dat er een aanvraag ligt die volledig moet zijn. Verder mag de nieuwe eigenaar niet betrokken zijn geweest bij ernstige incidenten. In dat geval wordt gedoogd dat het café zonder de vereiste vergunning draait.

Kooistra en zijn advocaat zeggen dat aan die voorwaarden is voldaan. Een intussen lopend Bibob-onderzoek zou geen reden mogen zijn om het café te sluiten. Anders zou zo’n onderzoek ook als voorwaarde moeten gelden bij de overname van een café.

Volgens de advocaat van de burgemeester wordt er gedoogd, als er zicht op legalisatie is door een aangevraagde vergunning. Maar door de start van het Bibob-onderzoek was die legalisatie opeens ver weg. En daarmee was er ook geen reden meer om het café nog langer open te houden.

Vergunning wel verleend

Kooistra kreeg uiteindelijk wel zijn vergunning. Na een positief Bibob-advies met enkele kanttekeningen. Maar de sluiting heeft wel schade aangericht. De vraag is wie dat moet betalen.

De Raad doet over zes weken uitspraak.