Van Indo-rock naar Indo-kok: gitarist Mouthaan uit Haaksbergen begint eigen kooktoko

Als geboren Indo is hem de Indische cultuur met de paplepel ingegoten. “Binnen de Indische gemeenschap draait veel, heel erg veel om eten. De recepten, de smaken en vooral ook: wat zijn nu eigenlijk de geheimen uit de Indische keuken?”

Rijke muzikale carrière

Al sinds zijn achttiende is Mouthaan beroepsmuzikant, maar in zijn vrije tijd is hij gepassioneerd kok. De Haaksbergenaar was ooit lid van Fasten Your Seatbelts, in de tachtiger en negentiger jaren een van de toonaangevende bands in het dancingcircuit in Twente de Achterhoek.

Daniël Mouthaan in actie met zijn band PPM. (Foto: Marita Steggink)

Daarna maakte hij als gitarist deel uit van begeleidingbands van diverse artiesten uit de nederpop, variërend van Thomas Berge, Marga Bult en Jeroen van der Boom tot Berget Lewis en Edsilia Rombley. Tegenwoordig speelt hij in de bekende Overijsselse band PPM.

Tempo doeloe

Die variatie in de muziek keert ook terug in zijn liefde voor de kookkunst. Hij houdt er namelijk van om te experimenteren met de diverse internationale keukens. Daarbij is hij voortdurend bezig met een culinaire ontdekkingstocht. “Om gerechten naar eigen smaak te verbeteren. Van de (Zuid-)Amerikaanse barbecue tot de verfijnde mediterrane en Japanse keuken. Met die fusion kun je eindeloos combineren.”

Voor sommige gerechten moet je de tijd nemen: tempo doeloe Indo-kok (en gitarist) Daniël Mouthaan

Daarbij ligt de nadruk op de Indische keuken, waarin 'tempo doeloe' een belangrijk credo is. “Voor sommige gerechten moet je de tijd nemen. Tempo doeloe, zoals dat op z’n Indisch heet. Of met een modern woord: slow cooking. Geduld is bij het koken vaak een schone zaak. Dat proef je later onmiskenbaar terug.”

Persoonlijke recepten

Erg belangrijk voor een smakelijke maaltijd: de ingrediënten. “Ik heb zo in de loop der jaren mijn vaste inkoopadresjes. Daarbij let ik voortdurend op kwaliteit en kies ik vooral voor verse producten. Mijn sambal bijvoorbeeld maak ik zelf. Tijdrovend en door de wat duurdere ingrediënten kan het eigenlijk niet uit, maar zóveel lekkerder dan kant-en-klare sambal uit een potje. Juist met die persoonlijke recepten kun je je onderscheiden.”

De afgelopen jaren heeft hij al eens aan het koksmétier mogen proeven. “Ik heb enige tijd in een restaurant gewerkt. De ervaring die ik daar in de keuken heb opgedaan, komt me nu heel goed van pas. Vooral de logistiek in een keuken is cruciaal voor wat je uiteindelijk als smaak op je bord krijgt voorgeschoteld.”

'Tijd over'

Dat hij in coronatijd zijn eigen kooktoko begint, is geen toeval. “De optredens met PPM en andere bands liggen stil, terwijl mijn werk als gitaardocent aan de muziekschool zich beperkt tot online lessen. Ik heb dus ineens tijd over. Ik liep al jaren rond met het plan om een eigen kook-toko te beginnen en dat is nu in een stroomversnelling geraakt.”

Op zondagmiddag is het door de afhaalmaaltijden één grote zoete inval thuis Indo-kok (en gitarist) Daniël Mouthaan

Behalve dat hij het leuk vindt om anderen via workshops in te wijden in de geheimen en mee te laten proeven van het rijke smakenpallet van de Indische keuken, verzorgt Mouthaan ook afhaalmaaltijden. “Voorlopig alleen op zondag. Vanaf woensdag meld ik via Facebook en op mijn eigen website wat er die zondag op het menu staat. Klanten bestellen vooraf, waarna ze de maaltijd bij mij thuis kunnen afhalen.”

Zoete inval

“Daardoor is het op zondagmiddag hier thuis één grote zoete inval. Maar dat past juist zo goed bij de sfeer van de Indische keuken. De Indische cultuur staat immers bekend om z’n gastvrijheid. Daar staat eigenlijk thuis altijd wel wat op het vuur en moet elke bezoeker haast verplicht een hapje mee-eten.”

Mouthaan benadrukt overigens dat het geen definitieve carrièremove is: “Zodra ik weer muziek kan gaan maken, pak ik mijn andere liefde - de gitaar - weer op. Deze twee passies laten zich immers prima combineren.”