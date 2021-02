IJsselland voorop in daling coronacijfers, risiconiveau voor het eerst sinds maanden gedaald

Elke twee weken wordt het risiconiveau van elke veiligheidsregio in Nederland opnieuw beoordeeld op het coronadashboard van de overheid. De afgelopen maanden zaten alle 25 regio's steevast op het hoogste risiconiveau: zeer ernstig (niveau 4). Vandaag kleurt de kaart voor het eerst niet meer vuurrood.

Sterker nog, IJsselland zakt als enige regio in Nederland in één klap naar risiconiveau 2: zorgelijk. Ook Gelderland-Midden gaat de goede kant op, daar geldt nu risiconiveau 3 (ernstig). In de andere 23 regio's, waaronder Twente, blijft de situatie zeer ernstig (niveau 4).

Welke cijfers zijn nodig voor welk risiconiveau? (Foto: Coronadashboard Rijksoverheid)

Om het risiconiveau per regio te bepalen, wordt gekeken naar het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen zeven dagen. Het meest ernstige cijfer bepaalt het risiconiveau. Als bijvoorbeeld in een regio het aantal positieve testen 'ernstig' is en het aantal ziekenhuisopnames 'zorgelijk', dan geldt het risiconiveau ‘ernstig’.

In de regio IJsselland werden de afgelopen zeven dagen 490 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, oftewel 92 per 100.000 inwoners. Slechts 9 coronapatiënten werden er opgenomen in het ziekenhuis, wat in IJsselland neerkomt op ongeveer 15 per 1.000.000 inwoners. Deze twee cijfers maken samen dat het risiconiveau in IJsselland nu op niveau 2 zit.

IJsselland 'het beste jongetje van de klas' (Foto: Coronadashboard Rijksoverheid)

Twente

In Twente is de situatie nog altijd zeer ernstig. Daar werden de afgelopen week 789 nieuwe coronabesmettingen gemeld, oftewel 124,9 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames bedroeg 63, wat in Twente neerkomt op ongeveer 39 per 1.000.000 inwoners.

Maatregelen

Dat de situatie in IJsselland niet meer 'zeer ernstig' is, maar 'zorgelijk', betekent overigens niet automatisch dat er versoepeld kan worden. Alle coronamaatregelen gelden momenteel voor het gehele land, ongeacht het risiconiveau per regio.