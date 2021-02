Kappers Overijssel in nood: "Ik check 's nachts nog het saldo van de rekening"

Albert Bos is één van die vele kappers. Hij runt herenkapsalon De Barbier in Steenwijk. Albert heeft zes mensen op de loonlijst staan en voelt zich verantwoordelijk voor die gezinnen. Hij krijgt wel wat steun van de overheid, maar dat is niet genoeg om de salarissen te betalen. En dan moeten de huur, het gas, water en het licht ook nog worden afgerekend.

"Het doet pijn om te zien dat de buffer die in de afgelopen jaren is opgebouwd met grote stappen naar beneden gaat. Dit moet echt niet te lang meer duren", zegt de fors bebaarde kapper.

Barbier Albert Bos in een lege kapperszaak (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

"Nu is alles weg, ik heb bijna niets meer'

Eenzelfde verhaal horen we bij Haarstudio Geke in Nieuwleusen. Geke Herssevoort heeft inmiddels al 30 jaar een eigen zaak. "Al die jaren heb ik knoerthard gewerkt om een buffer op te bouwen voor m'n pensioen. Dat is me gelukt, ik had een mooie buffer. Maar dat is nu weg, ik heb bijna niets meer." De brok in haar keel slikt ze snel weg, ze wil niet emotioneel worden.

Het licht is aan vanavond bij Haarstudio Geke in Nieuwleusen (Foto: RTV Oost)

Beide kappers hebben personeel in dienst dat maandelijks betaald moet worden. "Ik heb zes man in dienst. Zes gezinnen met hypotheken, met kinderen en je voelt je toch verantwoordelijk voor ze." Albert draait er niet omheen, met regelmaat heeft hij er slapeloze nachten van. Geke kent dat gevoel als geen ander. Ook zij ligt 's nachts vaak wakker. "Dan ga ik er uit en kijk ik nog maar eens naar het saldo op de rekening. En die zie je maar krimpen, dat doet heel erg zeer." Geke heeft in de afgelopen maanden van drie personeelsleden de contracten niet verlengd, momenteel heeft ze nog vier dames in dienst.

Haarstudio Geke in Nieuwleusen heeft de deuren inmiddels al maanden gesloten (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

'Ieder dubbeltje wordt omgedraaid'

De Steenwijker kapper Albert Bos heeft eigenlijk dubbele zorgen. In 2017 kreeg hij de kans een nieuw pand te kopen om zijn kapperszaak in voort te zetten. Er lagen grootse plannen voor een forse verbouwing. En toen kwam corona. Nu draait Albert ieder dubbeltje om, noodgedwongen. Dagelijks werkt hij nu als bouwvakker in zijn nieuwe pand en zijn personeelsleden helpen vaak een handje mee. "We moeten de kosten nu zo laag mogelijk houden, in de hoop dat we het gaan redden. De nieuwe zaak is straks helemaal coronaproof en we willen er zo graag aan het werk."

Het licht is aan vanavond bij kapsalon De Barbier in Steenwijk (Foto: RTV Oost)

Beide kappers krijgen financiële steun van de overheid, maar dat is slechts een druppel op een gloeiende plaat. "Het klinkt heel goed en op zich zijn we er ook blij mee. Maar de salarissen, die kun je er al niet van betalen. En dan moet de rest nog komen."

Hoogwaardige ventilatiesystemen

Ook Geke heeft forse investeringen gedaan. Toen de eerste lockdown een feit was heeft ze alles uit de kast getrokken om de zaak coronaproof te krijgen. "Want nog een keer sluiten, dat wilde ik nooit weer."

Tienduizenden euro's heeft ze geïnvesteerd in hoogwaardige ventilatiesystemen die ook in operatiekamers in ziekenhuizen worden gebruikt. In de hoop dat al die investeringen ertoe zouden leiden dat ze niet een tweede keer gedwongen de deuren zou moeten sluiten. "En wat gebeurt er? We moesten weer dicht. Terwijl ik hier een ruimte heb gecreëerd die zo superveilig is."

Kapsalon De Barbier in Steenwijk (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

"De handen moeten weer in het haar. Letterlijk", zegt Albert Bos. Om die boodschap ook in Den Haag duidelijk te krijgen doen alle kappers vanavond tussen zes en acht uur de lichten aan. Voordat het te laat is. De kappers verenigen zich in een symbolische actie, het is een noodkreet met een diepe betekenis.