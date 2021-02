Komst snelle trein naar Enschede jaar vertraagd door corona

De NS heeft de snellere treinverbinding vanuit Breda en Rotterdam via Amsterdam naar onder meer Enschede uitgesteld. Dat komt omdat de levering van de nieuwe intercitytreinen (ICNG) deels is vertraagd. De nieuwe verbinding moest in 2023 in gebruik worden genomen, maar dat wordt door de coronacrisis nu niet eerder dan 2024.

Vanaf 2022 wil de NS de nieuwe ICNG (Intercity Nieuwe Generatie) geleidelijk in gebruik nemen.

Deze moet eerst tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda gaan rijden en daarna tussen Den Haag en Eindhoven. Zodra er genoeg toestellen van de ICNG in Nederland rijden, moet de trein vanaf de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam, Breda en Schiphol naar Enschede en Groningen gaan rijden.

200 kilometer per uur

In eerste instantie rijdt de trein met 160 kilometer per uur, maar zodra deze op alle trajecten is doorgevoerd en goed functioneert, kan dat opgevoerd worden naar 200 kilometer per uur.

In een reactie laat de gemeente Enschede weten dat het jammer is dat de trein is vertraagd, maar dat de snelle trein naar Enschede er in ieder geval komt. Wanneer dat zal zijn in 2024, is niet bekend. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het mooi is dat NS rond die tijd met nieuw materieel op Enschede rijdt. "Het is alleen wat later dan de bedoeling was."

Quarantaine

De ICNG wordt gebouwd door de Franse fabrikant Alstom. Dit bedrijf heeft als gevolg van de COVID-19-uitbraak vertraging opgelopen in het bouwen en testen van de intercity's. Dit komt onder meer omdat medewerkers in quarantaine hebben gezeten, door internationale en binnenlandse reisrestricties, en door de vertraagde levering van onderdelen.