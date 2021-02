Waarschuwingsbrief gemeente Enschede krijgt staartje: Nationale ombudsman doet onderzoek

Beunders ontving de waarschuwingsbrief in augustus vorig jaar. Hij zou ambtenaren niet altijd met respect hebben behandeld door intimiderende insinuaties te uiten. Als hij dat zou blijven doen, zou Enschede hem een contactverbod opleggen. Ook zou hij dan niet langer welkom zijn in de gebouwen van de gemeente Enschede. De ambtenaren om wie het gaat zijn de onafhankelijke klachtencommissaris, medewerkers van het klachtencommissariaat en van het klantencontactcentrum.

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen: "Verzoeker (René Beunders, red.) klaagt erover dat de gemeente Enschede hem een waarschuwingsbrief heeft gezonden voor het niet met respect behandelen van de klachtencommissaris, medewerkers van het klachtencommissariaat en van het klantencontactcentrum. Het gaat erom dat de gemeente hem er niet eerst over heeft aangesproken en dat in de brief niet is vermeld waarvan de gemeente hem precies beschuldigt."

Met zijn stichting staat Beunders al enkele jaren kwetsbare inwoners bij die een conflict hebben met de gemeente Enschede. Dat doet hij op geheel eigen wijze. Hij uit zich geregeld kritisch richting de gemeente Enschede en in de media over de wijze waarop de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet uitvoert. Daarnaast plaatst hij vraagtekens bij het functioneren van de gemeentelijke klachtencommissaris Ninke van der Kooy.

Het botert al langer niet tussen Beunders en de gemeente. Enkele weken voor het vesturen van de waarschuwingsbrief deed Enschede aangifte van smaad en laster tegen hem. Aanleiding was een anonieme brief van bezorgde inwoners over het slecht functioneren van Van der Kooy. Nadat Beunders deze brief in zijn bezit kreeg, stuurde hij deze door aan onder anderen de gemeenteraad en het college. Het Openbaar Ministerie zag af van strafvervolging.

Extra informatie

In het kader van het onderzoek naar de klacht over de waarschuwingsbrief vraagt de Nationale ombudsman extra informatie van de gemeente. Zo wil de ombudsman weten waarom er niet eerst een (orde)gesprek is geweest voordat de brief werd verstuurd? De ombudsman vindt de brief inhoudelijk ook vaag. "Waarom staat er niet in op welke bepalingen van het agressieprotocol de maatregel is gebaseerd?"

Na de aangifte en de officiële waarschuwing had Beunders een gesprek met de gemeentesecretaris. In dit gesprek is gezegd dat Beunders niet zo zwaar moet tillen aan de waarschuwingsbrief. "Wat betekent dit voor het al dan niet in stand laten van de contactmaatregel genoemd in de brief", vraagt de ombudsman om verduidelijking.

Nog een klacht

Beunders is tevreden met de stappen die de Nationale ombudsman tot nu toe heeft genomen. Mogelijk dat de ombudsman ook aan de slag gaat met een andere klacht die hij indiende tegen klachtencommissaris Ninke van der Kooy. De ombudsman zegt deze klacht (nog) niet te kunnen behandelen, omdat de zaak bij het gerechtshof ligt. "De uitkomst van deze procedure kan van belang zijn voor de bepaling of er voor de Nationale ombudsman een mogelijkheid tot onderzoek is."