"Beetje licht aan het eind van de tunnel", Landstede stuurt studenten muzikale knuffel

"Hou vol, hou vast: er is een beetje licht aan het eind van de tunnel." Studenten van Landstede MBO kregen gisteren een muzikale knuffel van hun docenten. "We willen onze studenten op deze manier een hart onder de riem steken", zegt opleidingscoach Hayo van der Kamp.

"We leven in een gekke tijd. We zien als docenten dat onze studenten meer en meer moeite hebben om hun motivatie vast te houden voor hun opleiding. Dan is een muzikale knuffel een manier die we hebben gekozen om onze studenten een hart onder de riem te steken."

Op muziek van Hans Jansen, ook bekend als de stationspianist, hebben alle docenten van de opleiding gericht op toerisme, recreatie, luchtvaart en facilitair een boodschap voor de studenten ingesproken. In vier talen, vanwege het internationale karakter van de opleiding. En de reacties zijn louter positief.

"Gisteren hebben we in de online lessen deze boodschap kunnen geven. Die is heel goed ontvangen, soms ook emotioneel. Het is ook een besefmoment van wat we allemaal moeten missen nu we zo lang in deze coronatijd zitten."

Bekijk hieronder de muzikale knuffel van Landstede:

Ondertussen is er ook goed nieuws uit Den Haag, want er wordt 8,5 miljard euro door het kabinet uitgetrokken om de corona-achterstanden weg te werken. Van der Kamp is blij met dat besluit. "Een goed en positief signaal vanuit Den Haag, en laat het voor de mbo-studenten een signaal zijn dat er aan ze gedacht wordt!"