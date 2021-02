Ondanks verbeterde coronacijfers geen jubelstemming bij GGD IJsselland: "Vertekend beeld"

Hoewel het coronarisiconiveau in de regio IJsselland is gedaald van 'zeer ernstig' naar 'zorgelijk', is van een feeststemming bij GGD IJsselland geen sprake. Volgens directeur Rianne van den Berg geven de cijfers een vertekend beeld.

Vanmiddag werd bekend dat de dalende besmettingscijfers in combinatie met het lage aantal ziekenhuisopnames, ertoe hebben geleid dat het coronarisico in de regio IJsselland gedaald is van 'zeer ernstig' naar 'zorgelijk'. IJsselland is de enige veiligheidsregio in Nederland waar het risiconiveau niet langer 'ernstig' of 'zeer ernstig' is.

Volgens directeur Van den Berg heeft dat deels te maken met aanpassingen in gedrag en de maatregelen die werken. Toch is ze niet hoopvol gestemd. "Deze weken laten maar weinig mensen zich testen. Minder dan landelijk. Daardoor vinden we gewoon minder besmettingen."

Tijdelijke status

"Ziekenhuisopnames komen altijd een paar weken achter de besmettingscijfers aan", zegt Van den Berg. "Deze daling is tijdelijk en geeft dus een vertekend beeld. Zeker met de virusvarianten die ook in Nederland voorkomen en zich verspreiden."

"Het RIVM verwacht de komende weken weer een stijging te zien van het aantal besmettingen. De status ‘zorgelijk’ is daardoor hoogstwaarschijnlijk maar tijdelijk. Hoe graag we dat ook anders zouden willen."

Cijfers

In de regio IJsselland werden de afgelopen zeven dagen 490 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, oftewel 92 per 100.000 inwoners. Slechts 9 coronapatiënten werden er opgenomen in het ziekenhuis, wat in IJsselland neerkomt op ongeveer 15 per 1.000.000 inwoners. Deze twee cijfers maken samen dat het risiconiveau in IJsselland nu op niveau 2 zit.