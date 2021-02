Boer Fien is weer opgekrabbeld na MKZ-ruiming: "Ik heb weer plezier in mijn boerderij"

De familie Fien heeft altijd beweerd, net als veel andere boeren, dat de testuitslagen niet klopten. "Er was geen MKZ hier op Kamperveen, net als dat er geen virus in Kootwijkerbroek (Gelderland, red.) was. Honderdduizenden dieren zijn voor niets afgemaakt."

De boeren hebben er rechtszaken over gevoerd, maar hun claim werd afgewezen. Jan Fien legt zich daar bij neer, hij is er zeker niet dagelijks meer mee bezig, al vindt hij nog steeds dat er fouten zijn gemaakt. "Maar je moet door, je kan niet altijd stilstaan bij wat er is geweest en gebeurd."

Plezier terug

De stal van Fien staat weer vol, 130 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Het voelt inmiddels, twintig jaar na de MKZ-uitbraak in Engeland, echt weer als hún veestapel. Maar dat was in het begin wel anders.

"We moesten helemaal opnieuw beginnen. De fok-lijnen waar je al generaties mee werkte, afstammelingen van mijn opa's koeien, alles was in één klap weg. Het duurde een paar jaar, maar het zijn echt weer onze koeien. We hebben absoluut plezier in de boerderij en ik geniet elke dag."

Tekst gaat verder onder foto

De nieuwe veestapel, razend nieuwsgierig (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

Verdriet en onrecht

Terugkijken doen Jan en Evelyn eigenlijk niet, er wordt in Kamperveen ook niet veel meer gesproken over de MKZ-crisis. Jan was een van de boeren die tot de hoogste rechter heeft geprobeerd het 'onrecht' over de ruimingen aan te kaarten.

"Ik heb nooit gedacht 'ik stop'.., juist niet, door de strijd die wij hebben gevoerd heb ik altijd gedacht 'je krijgt mij niet weg'. De rechter heeft gesproken, maar het voelt niet als recht. Ik betwist nog steeds dat hier dieren ziek waren."

Vaccinatie

Vaccinatie tegen mond-en-klauwzeer mocht na de jaren '80 niet meer vanwege de export. Fien vindt dat zeer kwalijk "Er is niets mis met dit vlees of de zuivel, je beschermt juist de dieren tegen een besmettelijke ziekte en de omgeving. Er zijn miljoenen dieren geruimd, maar waarvoor? De les voor mij uit de MKZ-crisis is, dat wij niet zonder vaccinatie kunnen."

De angst dat er weer MKZ uitbreekt, zit er bij Fien nog steeds. "Het virus bestaat nog en de mens van tegenwoordig is zo mobiel. Er werd toen gezegd binnen tien jaar heb je weer kans op uitbraak, gelukkig is dat niet gebeurd."

Terugblik

Voor de terugblik van RTV Oost hebben Jan en Evelyn de oude mappen met steunbetuigingen en alle zakelijke papieren opgezocht. "Dit weekend zaten wij ze weer te lezen, dan doet het je echt wat. Kaarten en brieven van onbekenden, een schooljongen die ons een brief stuurde. Dan houdt Evelyn het niet droog en ook ik moet even slikken."

Waarom Fien toch wilde praten over toen? "Omdat wij ons moeten beseffen dat dit virus er nog steeds is, en dat ook kleine hobbyboeren dan getroffen kunnen worden. Niet alleen wij als boer. Vaccineren kan zoveel leed besparen. Daarom vertel ik het, zodat men niet vergeet wat een enorme impact deze crisis had voor dier en mens."

RTV Oost blikt vandaag met verschillende verhalen, archief en gasten terug op bijna 20 jaar na de MKZ-crisis.