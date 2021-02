ChristenUnie: meer stations en dubbel spoor in regio Zwolle

Nieuwe treinstations in Staphorst, Zwolle-Zuid en Hattem. Het is één van ambities van de ChristenUnie in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand. Dat en dubbel spoor op meerdere plekken moet de problemen op het spoor in de regio gaan oplossen. De komende jaren zal het aantal reizigers flink toenemen, verwacht kandidaat Tweede Kamerlid Frank Visser, "maar tegelijkertijd zie je dat het spoor aan z'n grenzen loopt."

Door de coronacrisis is het aantal reizigers afgelopen jaar afgenomen, maar dat zal zodra het weer mogelijk is weer stijgen. Nieuwe stations zullen dus echt wel gebruikt worden, verwacht Visser. "Uit een berekening blijkt dat zo'n 2000 reizigers per dag gebruik zouden maken van station Staphorst. Er zijn nu stations die het met veel minder doen."

"Bij de NS zeggen ze wel eens: een dienstregeling wordt gemaakt vanuit Zwolle. Zoveel spoorlijnen; wil je de puzzel voor heel Nederland leggen dan moet je in Zwolle beginnen. Daarna moet je naar Schiphol kijken, dat zijn de knelpunten. En dat is precies de reden dat de drie genoemde stations nog niet gerealiseerd zijn. Dat moeten we oplossen, want dan worden de reistijden korter en ontstaat ruimte voor nieuwe stations."

In het verkiezingsprogramma heeft de fractie 15 miljard euro gezet voor extra investeringen in het openbaar vervoer en de fiets. "We zien dat er bij de partijen meer aandacht voor openbaar vervoer is dan vier jaar geleden", zegt Visser. "De Lelylijn wordt vaak genoemd, de Sallandlijn." Hij hoopt dat een nieuw station in Staphorst in 2025 of 2026 geopend kan worden. "Het zou best wel snel kunnen gaan."