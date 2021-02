Rots en Bruns tekenen meerjarig profcontract bij FC Twente

Technisch directeur Jan Streuer reageert verheugd op het kersverse contractnieuws uit De Grolsch Veste. "Nadat Jayden Oosterwolde, Thijs van Leeuwen, Mees Hilgers en Casper Staring eerder vanuit de Academie een definitieve overstap maakten naar de eerste selectie, is het nu de beurt aan Daan Rots en Max Bruns."

"Twee talentvolle spelers met een goede instelling en die inmiddels hun eerste minuten in de Eredivisie hebben gemaakt. Het is mooi om te zien dat wanneer een beroep wordt gedaan op deze talenten, zij er ook staan en het goed oppakken. Ook Max en Daan kunnen de volgende stap maken", aldus Streuer.

Veel moois gebeurd

Rots maakte in 2012 de overstap van SV Grol naar de Academie. Eind vorig seizoen tekende de aanvaller uit Groenlo een contract voor de FC Twente/Heracles Academie. “Ik had op dat moment niet gedacht dat ik nu hier al zou staan en mijn eerste minuten in de Eredivisie zou hebben gemaakt. Er is afgelopen jaar veel moois gebeurd”, vertelt Rots.

Daan Rots (Foto: FC Twente)

“In de zomer mocht ik twee weken meetrainen met de eerste selectie en ik ben eigenlijk niet meer weggegaan. Ik merk dat ik de afgelopen maanden grote stappen heb gemaakt. Wanneer je elke dag op dit hoge niveau traint, word je als jonge speler in je spel steeds volwassener, fysieker en leer je de slimmigheden van het voetbal. De komende tijd wil ik stappen blijven maken en me op de trainingen laten zien. Ik heb er zin in.”

Vertrouwen

Bruns kwam in de D-jeugd over van MVV ’29 en doorliep afgelopen jaren de jeugdopleiding. Als speler van FC Twente/Heracles onder 21 begon Bruns aan het seizoen en hij traint sinds oktober mee met het eerste elftal. “Ik ben heel blij met dit contract en het vertrouwen van de club”, vertelt Bruns, die in de verdediging en op het middenveld kan spelen.

“Afgelopen zomer was mijn doel om dit seizoen een paar keer mee te mogen trainen met het ‘eerste’. Veel jonge spelers hebben dit seizoen de kans gekregen en ik ben blij dat ik me ook heb mogen laten zien. In de uitwedstrijd tegen PSV heb ik mijn debuut gemaakt en natuurlijk hoop ik dit seizoen meer minuten te gaan maken, maar ik weet dat ik in deze periode ook geduld moet hebben. Ik wil elke dag beter worden, en als je met een goede houding en focus op dit hoge niveau traint, dan maak je stappen.”