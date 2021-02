Dode gevonden in pand in Steenwijk (Foto: Colin Coule)

In een pand aan de Dolderweg in Steenwijk is vanmiddag een lichaam van een 58-jarige man aangetroffen. De politie heeft tot vanavond onderzoek gedaan in het pand. Volgens een woordvoerder kan een misdrijf worden uitgesloten en is sprake van een noodlottig ongeval.

Over de omstandigheden waaronder de overleden persoon is aangetroffen, is niets bekend. Vanmiddag was er medische hulp ingeroepen op de locatie waar de overleden persoon is aangetroffen. Toen is ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd later weer afgemeld.

Bij het pand, waarin een kringloopwinkel is gevestigd, werden in de loop van de avond schermen geplaatst om het onderzoek aan het zicht te onttrekken. Dat onderzoek is intussen afgerond. Het gaat dus om een ongeval met dodelijke afloop