Donatie-coördinator Krista Jaspers: "Geen keuze is ook een keuze"

"Het is prima als mensen niet reageren en zo in het register terechtkomen, maar duidelijk een keuze maken is echt beter", zegt Krista Jaspers. Jaspers is donatie-coördinator bij het MST in Enschede. Ze begeleidt artsen die nabestaanden benaderen als een familielid door een ongeval overlijdt. "Het gesprek wordt zoveel gemakkelijker. Artsen moeten een moeilijke vraag stellen op een onmogelijk moment." In Overijssel ontvangen deze week bijna een half miljoen mensen een brief.

donorregistratieformulier (Foto: Eigen foto rtv Oost)

Volgens Jaspers biedt het donorregister voldoende mogelijkheden. Je kunt niet alleen aangeven of je wel of geen donor wilt zijn maar je kunt ook kiezen welke weefsels of organen je wilt doneren. Daarnaast kun je aangeven wie er over donatie beslissen. Een simpel Nee, ik wil geen donor worden, geeft al duidelijkheid, zegt Jaspers. "En die duidelijkheid is winst,"

Dat mensen geen keuze willen maken is volgens haar meestal geen onwil. "Het is laksheid. En het dwingt je na te denken over je eigen sterven en dat kan angst meebrengen. Maar het kan juist ook zin geven."