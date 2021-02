Ted van Leeuwen nieuwe technisch directeur NEC

Ted van Leeuwen is de nieuwe technisch directeur van NEC. Hij was clubloos sinds zijn verrassende vertrek bij FC Twente vorig jaar.

Met Van Leeuwen heeft de Nijmeegse club eindelijk haar zo gewenste technische man binnen. NEC werkte meer dan twee jaar zonder technisch directeur, na het ontslag van Remco Oversier begin december 2018. Algemeen directeur Wilco van Schaik zette sindsdien de lijnen uit.

Eredivisie

Nu neemt Van Leeuwen die rol dus over. Het doel is helder: er moet weer Eredivisie-voetbal gespeeld worden in De Goffert. Van Leeuwen weet in ieder geval hoe het is om te promoveren naar het hoogste niveau. Met FC Twente werd hij in 2018/2019 kampioen van de Keuken Kampioen Divisie.

Van Leeuwen werkte tweede periodes in Enschede. Tussen 2015 en 2016 en 2018 en 2020 stond hij op de loonlijst in De Grolsch Veste. Tussendoor werkte hij voor het Deense Esbjerg fB. Saillant detail: Van Leeuwen was ook lange tijd in dienst bij Vitesse, de aartsrivaal van NEC.