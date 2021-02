Laswerkzaamheden oorzaak zeer grote brand in loods in Laag Zuthem

Volgens woordvoerder Maurice van Zoelen moet de loods waarin de brand ontstond als verloren worden beschouwd. "Om die loods stonden nog meer gebouwen. Het was even spannend maar die hebben we weten te behouden." Het sein brandmeester in inmiddels gegeven.

Vuur onder controle

In de loods die vanavond in brand vloog waren meerdere bedrijven gevestigd. Om welke bedrijven het gaat, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de brand na het uitbreken zich snel verspreidde. De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden. Dat gaat naar verwachting nog enkele uren duren.

Vanuit de verre omtrek waren kort na het uitbreken van de brand dikke zwarte wolken te zien.

Oproep brandweer

De brandweer deed direct een oproep aan mensen om niet naar de brand, dicht bij de N35, te komen kijken. Een oproep die volgens Van Zoelen wel degelijk nodig was, ondanks de avondklok die om negen uur vanavond in ging. "Het is bijzonder rustig gebleven, maar verbaas je niet hoe veel mensen naar zo'n brand kunnen komen kijken", aldus Van Zoelen.

Mensen die last hebben van de rook krijgen het verzoek ramen en deuren te sluiten en waar mogelijk mechanische ventilatie uit te schakelen. De brandweer roept mensen op vooral niet te komen kijken naar de brand.