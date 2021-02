Bedrijven komen naar het oosten, honderden nieuwe banen in Overijssel

Gelderland en Overijssel krijgen er de komende jaren bijna 1.100 nieuwe banen bij. Het gaat om banen bij bedrijven die met betrokkenheid van investeringsmaatschappij Oost NL in 2020 besloten hebben om zich te vestigen of uit te breiden in Gelderland of Overijssel.

De bijna 1.100 arbeidsplaatsen, op basis van zo’n 115 miljoen euro aan bedrijfsinvesteringen, zijn prognoses die de bedrijven zelf hebben afgeven voor de komende drie jaar. Het gaat hierbij om directe arbeidsplaatsen. Het aantal indirecte arbeidsplaatsen dat hierdoor gecreëerd wordt, is volgens Oost NL een veelvoud van het aantal directe arbeidsplaatsen.

VS belangrijkste investeerder

De bedrijven zijn actief in de sectoren Food, Health, Tech, Energy en Logistics. De Verenigde Staten zijn verreweg de belangrijkste buitenlandse investeerder in Oost-Nederland. Ook het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zuid-Afrika waren in 2020 serieuze investeerders in de regio. Daarnaast waren er ook Nederlandse bedrijven van buiten onze regio die zich in Oost-Nederland vestigden.

Beyond Meat in Enschede

"De belemmeringen rondom Covid-19 en de economische situatie maken het acquisitiewerk er nu niet makkelijker op. Als je bedenkt dat volgens de OESO wereldwijd de directe buitenlandse investeringen met meer dan 40 procent zijn afgenomen in 2020, dan zijn we trots op onze resultaten", zegt Fons de Zeeuw van Oost NL.

"Resultaten die vergelijkbaar zijn met die van vorig jaar. Mooie voorbeelden zijn de vestiging van de Amerikaanse producent van vleesvervangers Beyond Meat in Enschede en de vestiging van het Amerikaanse highTech-bedrijf Odyssey RF in Nijmegen."

Gelderland 'vangt' meer banen

Oost NL is betrokken geweest bij de bedrijfsvestigingen en -uitbreidingen door het leveren van informatie op een breed terrein, het samenstellen van bidbooks, het organiseren van bedrijfsbezoeken en het selecteren van vestigingslocaties. Bijna 40 procent van de nieuwe banen landt in Overijssel en ruim 60 procent in Gelderland. Voor de vestiging van buitenlandse bedrijven werkt Oost NL intensief samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

77 miljoen

"Ik zie dat er veel sprake is van synergie waar we met strategische acquisitie van buitenlandse bedrijven het innovatieve economische ecosysteem weten te versterken", zegt algemeen directeur van Oost NL Wendy de Jong. "In 2020 heeft Oost NL ook bijgedragen aan de realisatie van ruim 77 miljoen euro aan R&D-investeringen in de regio. We hebben bovendien tientallen miljoenen geïnvesteerd in bedrijven in onze regio en ook nog eens meer dan 100 bedrijven geholpen met een CoronaOverbruggingsLening (COL)."