Gevluchte Syriër woont in Olst: “Ik heb mijn neefje doodgeschoten zien worden”

Ik loop met hem door de straten van Olst. Sinds enkele jaren zijn thuis. Kaddour legt, in een mix van Engels en Nederlands, uit dat hij het dorp is gaan aanbidden als de plaats waar hij oud zou willen worden: “Mijn dochter zal komende maand niet alleen als Nederlander worden geboren, maar ook als Olstenaar.”

Baken van rust

Hij heeft zijn dorp duidelijk in zijn hart gesloten. Het dient als baken van rust in een hoofd, dat chaos en onzekerheid is gewend. De grote stad Idlib in het noorden van Syrië diende voor Kaddour en zijn familie als thuisbasis voordat de oorlog in 2011 oplaaide. “Wij hadden het thuis goed. Totdat de oorlog begon. Niet alleen IS zorgde voor problemen, maar ook het regime van Assad. Als journalist probeerde je onafhankelijk te blijven. Maar dat werd mij bijna onmogelijk gemaakt", aldus een peinzende Hasan Kaddour.

“Als journalist heb ik het allemaal gezien. De vermoorde mensen, het vloeiende bloed en de pijn bij de omstanders. Op een dag liep ik met mijn favoriete neefje over een plein, toen er opeens een paar sluipschutters van het regime hun vuur begonnen te richten op ons. Mijn neefje overleefde het niet.” Hij valt stil en kijkt over de IJssel heen: “Het was het moeilijkste wat ik ooit heb gezien.”

'Ik ben gewoon Hasan'

Op aandringen van zijn achterblijvende familie besloot Kaddour zijn heil elders te zoeken in Europa. De charismatische Syriër woont inmiddels meer dan vijf jaar in Nederland en voelt zich hier meer dan thuis. Sinds enkele jaren schrijft de journalist zijn stukjes voor Salland Centraal en inmiddels zijn eigen website Damast in Salland. Met zijn website hoopt hij een community op te zetten waar iedere Sallander zijn verhaal kan doen. Zijn grote doel? Om zijn gedichten te kunnen uitbrengen en op termijn zijn verhaal volledig op papier te kunnen zetten. “Ik wil niet dat mensen een naar beeld van mij krijgen. Ik ben gewoon Hasan, maar heb wel vervelende dingen meegemaakt. Ik hoop dat mensen daar omheen kunnen kijken.”

Hasan Kaddour geniet van de rust in Olst (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

Kaddour kent zijn dorp uit zijn hoofd en leidt mij rond. Op de vraag of hij ooit nog terug zou willen verhuizen, is hij stellig: “Het is niet de vraag of ik wil, het is meer de vraag of het kan. Het is momenteel nog alles behalve veilig. Door de belangenverstrengelingen van het westen, Turkije, Rusland en de VS is het land er nog meer door verdeeld. Ieder land heeft zijn eigen doel in Syrië. Het wordt er alleen maar erger op.”

'De oorlog maakt alles kapot'

Hij heeft dagelijks contact met zijn achtergebleven familie. Door de oplaaiende oorlog heeft zijn familie moeten besluiten om het ouderlijk huis in alle haast achter te laten en naar veilig gebied te verkassen. Enkele weken later bleek het oude huis van de grond tot het dak te zijn gestript door het dictatoriale regime van Assad en per onderdeel te zijn verkocht. “Het zijn gelukkig maar spullen. Toch is het wel mijn jeugd wat onder mijn voeten is weggetrokken. De oorlog maakt alles kapot.” Inmiddels is de Islamitische Staat niet meer actief in zijn regio. Toch zijn de straten stil en leeg. Het regime van Assad dicteert met de harde hand. “Vanwege mijn journalistieke achtergrond was ik een vijand voor het regime en andere etnische terreurgroepen. Ik ben blij weg te zijn. Ik had het anders niet overleefd.”

Binnen een maand verwelkomen Hasan Kaddour en zijn vrouw hun eerste kindje. Niet in oorlogsgebied, maar in het rustige Olst: “Ik ben van dit dorp gaan houden als van mijn moeder.”