Twente snakt naar thuiszege, Heracles wil revanche, clubrecord voor Eagles

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Emmen – PEC Zwolle

PEC Zwolle gaat voor de derde keer naar Emmen om een duel op het hoogste competitieniveau te spelen. De voorgaande twee werden allebei gewonnen.

In augustus 2019 werd het 1-3: Dennis Johnsen, Thomas Bruns en Illias Bel Hassani bogen nog voor rust een 1-0 achterstand om in de 1-3 zege. Een jaar eerder won PEC de eerste eredivisie-ontmoeting in Drenthe met 0-1, toen was Rick Dekker de matchwinner.

De vorm van PEC Zwolle houdt niet over, van de laatste vier duels wonnen de Zwollenaren er niet één. De cijfers van hekkensluiter Emmen zijn nog een stuk beroerder. De Drenten wachten na 22 speelrondes nog altijd op de eerste zege. De laatste ploeg die dat presteerde was RBC in 2006.

PEC staat 13e en heeft een miraculeuze serie nodig om nog enigszins kleur aan het seizoen te geven.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Rick Dekker was in 2018 de gevierde man bij PEC Zwolle aan de Oude Meerdijk (Foto: Orange Pictures)

FC Twente – Feyenoord

Is het lek boven bij FC Twente na de 0-2 zege bij Vitesse? Nu is het wachten op de eerste thuisoverwinning sinds 31 oktober vorig jaar toen PEC Zwolle met 5-1 werd geklopt.

Daarna volgden zeven duels in De Grolsch Veste zonder zege. Ondanks die slechte serie staat Twente zevende, maar twee plaatsen lager dan de komende tegenstander. Winnen van Feyenoord lukte Twente niet in het recente verleden. De laatste drie ontmoetingen in Enschede werden allemaal gewonnen door de Rotterdammers.

Het is alweer ruim acht jaar geleden dat FC Twente voor het laatst in eigen huis de baas was over Feyenoord. Het werd 3-0 in november 2012: Nacer Chadli, Luc Castaignos en Dusan Tadic scoorden.

Historisch was de ontmoeting in december 1988. Onder aanvoering van een uitblinkende Pieter Huistra werd Feyenoord met 6-1 weggevaagd. Piet Keur tekende voor twee goals.

Aftrap: zondag 12.15 uur

RKC – Heracles

Heracles zoekt tegen RKC revanche voor de 0-1 thuisnederlaag eerder dit seizoen. Vorig seizoen ging het faliekant mis voor de Almeloërs in Waalwijk. Tot aan die novemberavond had RKC nog niet gewonnen en was in het bezit van het beroerdste doelsaldo ooit in de Eredivisie. Maar Heracles liet zich lelijk verrassen en ging met een 2-0 nederlaag terug naar Almelo.

Toch is de balans voor Heracles positief als het gaat om eredivisieduels bij RKC: van de zeven gingen er maar twee verloren. De grootste Almelose zege was in september 2013. Mark Uth had met drie goals een groot aandeel in de 1-4 overwinning.

Door de corona-uitbraak ontliep RKC vorig seizoen een bijna zekere degradatie. Met een veilige vijftiende plaats doen de Waalwijkers het nu beduidend beter. Heracles (11e) wil aansluiting houden met de ploegen die strijden om Europees voetbal.

Aftrap: zondag 14.30 uur

GA Eagles bewaart geen fijne herinneringen aan de uitwedstrijden tegen Jong AZ (Foto: Orange Pictures)

Jong AZ – Go Ahead Eagles

Gestaag klimt Go Ahead Eagles omhoog in de Eerste Divisie, de Deventenaren staan nu vijfde.

Aan de twee voorgaande ontmoetingen tegen Jong AZ in Alkmaar, allebei in 2018, bewaart Go Ahead geen fijne herinneringen. De laatste ging met 3-2 verloren, de eerste bleef 0-0.

Go Ahead is bezig aan een ijzersterke uit-serie; de laatste vijf duels op vreemde bodem werden allemaal gewonnen. Dat is de beste reeks uitwedstrijden ooit voor de Deventer ploeg in de Eerste Divisie.

Aftrap: maandag 18.45 uur