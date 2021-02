FC Twente door met doelman De Lange

De 22-jarige goalie kwam vier jaar geleden over van Ajax. Dit seizoen maakte hij zijn officiële debuut voor FC Twente in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap (1-3).

Goede instelling

"Jeffrey is een jonge talentvolle keeper met een heel goede houding en instelling, een jongen die elke dag op het veld staat om een betere doelman te worden", weet technisch directeur Jan Streuer. "Jeffrey is nog jong en gaat uitgroeien tot een volwaardige doelman, daar hebben we vertrouwen in."

Doel

De Lange is blij met het vertrouwen van FC Twente. "De laatste seizoenen heb ik me hier in een fijne omgeving bij een mooie club verder kunnen ontwikkelen als keeper en nu wil ik doorzetten. Mijn doel is om eerste keeper te worden. Joël Drommel doet het geweldig, we trekken veel samen op, helpen elkaar en leren van elkaar. Met Sander Boschker als keeperstrainer en Ennio van der Gouw als andere jonge keeper hebben we een goede groep waar we elke dag intensief mee werken."

Gisteren tekenden ook Daan Rots en Max Bruns al een nieuwe verbintenis bij de club uit Enschede.