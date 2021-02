Deventer theater ziet GGD 'zijn' pand innemen: "We zijn belazerd"

"Hier hadden wij binnenkort willen spelen", zegt Scheepstra terwijl hij nog een ronde om het pand maakt. "Het is een droom die uiteenspat."

Theater De Hip, gevestigd aan de Brink in Deventer, zocht een groot pand om straks weer voorstellingen te kunnen geven voor een groot publiek. In hun eigen theater was dat mogelijk voor slechts vijftien personen als de anderhalvemetermaatregel in acht zou worden genomen. Het grote leegstaande Morres--pand bood uitkomst, daar zouden 450 bezoekers in kunnen.

'GGD zag de kans om er snel tussen te glippen'

"We hadden alles geregeld met de pandeigenaar, zelfs geïnvesteerd met zo'n 20.000 euro in luchtinstallaties, toen de GGD IJsselland bij ons aanklopte. Ze zochten een locatie voor het vaccineren en hadden het Morres-pand op het oog. Ze wisten dat wij hier gebruik van gingen maken en vroegen of dat eventueel samen kon", vervolgt Scheepstra. "Het zet je aan het denken, maar in deze tijd willen we elkaar graag helpen. Dus ik sprak af met de GGD om samen te gaan kijken wat er mogelijk was."

Het pand was gewoon beschikbaar Gerbrig Filius, GGD IJsselland

Scheepstra liep samen met een medewerker van de GGD een ronde door het pand en alles leek in kannen en kruiken. Ze zouden in het weekend, in een afgescheiden deel kunnen spelen en programmeren. "Totdat we ineens een belletje kregen van de pandeigenaar. Hij vertelde dat de GGD erachter was gekomen dat er nog geen contract getekend was door ons, en zagen dat als kans om er snel tussen te dringen."

Scheepstra legt uit wat hem frustreert:

Juridisch geen schijn van kans

Er was inderdaad geen contract getekend door het theater, maar dat was logisch volgens Scheepstra. "We hadden met de pandeigenaar afgesproken dat we pas zouden gaan betalen als we ook daadwerkelijk van het pand gebruik gingen maken. Daarmee was het pand tijdelijk voor ons, tenzij er een grote commerciële partij zich zou melden. Dat de GGD dat zou zijn, hadden we niet verwacht."

Met juridische stappen gaat Scheepstra geen schijn van kans maken, weet hij zelf ook. "Maar de wijze hoe dit gegaan is, kan gewoon niet. De GGD heeft eerst netjes met ons overlegd, we wilden meewerken, maar toen ze erachter kwam dat we geen contract hadden, hebben ze zelf snel getekend. Volledig achter onze rug om."

'Ze hebben achterbaks gehandeld'

De GGD is zich van geen schuld bewust, legt woordvoerder Gerbrig Filius uit. "Om dit gebouw te kunnen huren hebben we als GGD afspraken gemaakt met de verhuurder van het pand, met wie wij de huurovereenkomst hebben afgesloten. Het pand was hiervoor beschikbaar. Mocht er bij De Hip behoefte zijn aan een toelichtend gesprek met ons dan staan wij daarvoor open."

Het is een droom die uiteen spat Fonz Scheepstra

Scheepstra vindt de reactie van de gezondheidsdienst onbegrijpelijk. "Het feit dat ze niet inhoudelijk reageren is voor mij een signaal dat ze weten dat ze fout zitten. Een stukje in de krant, een stukje op televisie en dan gaan we lekker met vaccineren verder zullen ze denken. Ze kiezen de gemakkelijkste weg en hebben gewoon achterbaks gehandeld."

'We blijven positief'

Een oplossing voor het theater is er nog niet. "Het geld komt niet meer terug, dat zijn we kwijt. We gaan nu kijken of we iets kunnen regelen in ons eigen pand aan De Brink. Het zal voor minder mensen zijn, maar een groter pand gaan we op korte termijn niet krijgen."

Toch blijft Scheepstra ondanks het slechte nieuws, positief. "Als De Hip één ding heeft bewezen, is dat we er altijd positief in staan. We maken vaak het onmogelijke mogelijk en dat gaan we nu maar weer doen denk ik..."