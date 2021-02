Openbaar Ministerie wil dat zaak tegen Ruinerwold-vader gestopt wordt

De rechtszaak tegen Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D. moet gestopt worden. Dat zei de officier van justitie vanochtend in de rechtbank in Assen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Van D. geen kans op een eerlijk proces, vanwege de zware hersenschade die hij heeft overgehouden aan een beroerte die hij ruim vier jaar geleden heeft gehad.

Volgens deskundigen die Van D. hebben onderzocht, is hij vanwege de gevolgen van die beroerte niet goed in staat de zaak te begrijpen en zich te verdedigen. Daardoor heeft hij volgens het OM geen kans op een eerlijk proces, zoals dat is vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het OM heeft de rechtbank gevraagd zich niet ontvankelijk te laten verklaren.

Vrijheidsberoving

De 68-jarige Van D. wordt verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van al zijn negen kinderen, van mishandeling en van seksueel misbruik van twee van de oudste kinderen. De laatste tien jaar, tot hun ontdekking in oktober 2019, woonde Van D. met de jongste zes kinderen in een afgelegen boerderij in Ruinerwold. Daarvoor in Meppel, Staphorst, Zwartsluis en Hasselt.

Uit een hersenscan en uitgebreid onderzoek door een psychiater, psychologen en een logopedist blijkt dat hij onder meer lijdt aan afasie, een spraak- en taalstoornis. Hij reageert door ja te zeggen of nee te schudden, maar vaak op losse woorden. Hele zinnen begrijpen is lastig voor hem en ook is niet duidelijk wat hij wel en niet begrijpt en of hij ook ja bedoelt als hij ja zegt. Schrijven en typen lukt ook niet goed, waardoor gebruiken maken van een spraakcomputer ook geen optie is.

Artikel 6 EVRM

Officier van justitie Diana Roggen vertelde in de rechtszaal dat artikel 6 van het EVRM onder meer inhoudt dat een verdachte aanwezig moet kunnen zijn bij zijn proces, het moet kunnen volgen en actief moet kunnen deelnemen, zoals vragen kunnen beantwoorden. "Ook moet hij in staat zijn om zijn lezing van de feiten aan zijn raadsman te kunnen geven en hem kunnen wijzen op zaken die van belang zijn voor de verdediging", aldus Roggen.

"Het is uitgesloten dat hij het proces inhoudelijk zou kunnen volgen, maar het gaat veel verder dan dat. Het gaat erom dat hij moet kunnen reageren en moet kunnen deelnemen", legde de officier uit. "Hij zal enkel in staat zijn te reageren op vragen van ons en van de rechters en niet om zelf dingen te zeggen die hij belangrijk vindt. Bovendien kan hij alleen reageren op eenvoudige gesloten vragen."

Kortere baard

Als voorbeeld van hoe lastig communiceren gaat met de verdachte haalde de officier een voorbeeld aan van toen de logopedist een gesprekje met Van D. probeerde te voeren over zijn baard die opeens korter was. "Hij kon niet duidelijk maken waarom dat was. Hoe moet hij dan vragen over zijn complexe gedachtegang rondom zijn geloof uitleggen?" Volgens Roggen zit de man als het waren gevangen in zijn eigen brein.

Van D. zag zichzelf als aartsvader en zijn kinderen als aartskinderen, die uitverkoren waren. Vanuit zijn geloof gaf hij de jongste zes kinderen niet aan bij de burgerlijke stand en leefden ze afgezonderd van de buitenwereld. Hij is ervan overtuigd dat de wereld over vijftig a zestig jaar vergaat.

Wel strafbare feiten gepleegd

Dat het OM de strafzaak door de rechtbank wil laten stopzetten, betekent volgens Roggen niet dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. "Hij heeft door gedrag de grenzen van het toelaatbare ver overschreden. Geen enkel gelooft rechtvaardigt het opsluiten, mishandelen en misbruiken van kinderen."

Roggen zei ook dat het OM begrijpt dat het voor de oudste vier kinderen, de oudste zoon die in Ruinerwold woonde en uiteindelijk hulp heeft gezocht en twee oudere broers en een zus die eerder vluchtten, een hard gelag is als de zaak stop.

"Zij hebben in al hun kwetsbaarheid verklaard over de vreselijk dingen die hen zijn overkomen en willen graag dat hun vader wordt vervolgd. Ze willen dat een rechter concludeert dat wat hun vader gedaan heeft niet normaal is. Tot die vaststelling gaat het nu niet komen."

Niet voor niks geweest

Toch benadrukte ze dat geen strafvervolging niet betekent dat de zaak zinloos is geweest, omdat de jongste kinderen wel uit hun gevangenschap gehaald en geestelijke en lichamelijk verzorging hebben gehad.

De advocaten van Van D. vroegen de rechtbank hem vrij te laten. Hij zit inmiddels zestien maanden vast. De jongste vijf kinderen willen, als hun vader vrijkomt, weer bij hem gaan wonen. "Ze hebben nu zestien maanden kunnen proeven aan een ander leven. Dat ze hiervoor kiezen, is gewoon hun goed recht. Dat is hun keuze."

Op 4 maart doet de rechtbank uitspraak.